台灣肯德基、必勝客易主？　彭博曝：怡和擬出售台港業務

▲ 台灣肯德基由怡和餐飲經營。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒披露，總部位於新加坡的怡和控股（Jardine Matheson Holdings）正針對旗下餐飲部門進行戰略檢討，考慮出售在台灣、港澳、越南、緬甸等地擁有肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）特許經營權的怡和餐飲集團（Jardine Restaurant Group）。

《彭博》20日報導，知情人士透露，業務涵蓋房地產、交通、零售及豪華酒店的怡和控股正考慮出售怡和餐飲集團，即怡和旗下全資子公司，在台灣、香港、澳門及越南經營肯德基、必勝客連鎖店。據該公司官網，怡和餐飲也在緬甸經營必勝客。

該名人士說明，怡和控股已和顧問初步討論，但尚處於早期階段，最終仍可能決定保留餐飲業務。怡和控股尚未針對此事發表回應。

根據怡和餐飲網站，擁有肯德基及必勝客商標的百勝餐飲集團（Yum! Brands）2010年出售肯德基在台灣業務，並在2013年將肯德基在香港及澳門的特取經營權出售給怡和餐飲。

網站顯示，怡和餐飲在台灣、港澳及越南、緬甸擁有逾900家餐廳，員工人數超過2.7萬人。怡和控股半年度營利報告顯示，截至去年6月的半年內，餐飲部門為集團貢獻1800萬美元利潤，2020年度同期則為1500萬美元。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》