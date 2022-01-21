鮮肉網紅上傳「激烈衝撞」片被逮！警方認定太猥褻　恐入獄6個月

▲22歲鮮肉網紅Titus Low涉嫌上傳裸照等而被新加坡警方逮捕。（圖／翻攝自Twitter@tituslow22）

記者羅翊宬／綜合報導

新加坡一名年僅22歲的鮮肉男網紅Titus Low，涉嫌在社群付費影音平台OnlyFans發佈色情內容，慘遭新加坡國家法院指控涉嫌散播猥褻內容而被逮捕起訴，成為首名因涉嫌散播不當內容而被當局治罪的新加坡創作者。

根據《BBC》、《新明日報》，Titus Low劉凱德（音譯）在OnlyFans上擁有2萬5300多名粉絲訂閱，他從2021年4月至10月在OnlyFans平台上開設帳戶，上傳高達246張相片、92段影片，其中包含不少裸照與成人內容的影片，如今他被逮捕入獄。

新加坡警方於2021年9月4日接獲通報，得知Titus Low在該平台上散播裸露下體的影像，10月11日將其帳號充公後，命令其不得再度嘗試登入帳號，警告一旦擅自登入就會觸法；不過根據警方說法，Titus Low卻通報OnlyFans管理員，聲稱帳戶遭到盜用，要求重新設置密碼，接著再度登入該支帳號，甚至還另外開設分身帳號，散播更多被新加坡法院認定為猥褻的內容。

Titus Low向《BBC》透露，他透過OnlyFans這個平台掌握「財富自由」的密碼、獲取經濟獨立，他認為拍攝裸照或性愛影像是「成年人之間自願的事」，應該不會構成犯罪等問題，不過直到去年10月卻有5名警察來到家中，扣押手機、iPad，以及與OnlyFans相關的帳戶訊息，警方聲稱獲得線民舉報，稱其涉嫌透過社群網路平台散播淫穢影像。

Titus Low表示，他之所以試圖重新登入自己的帳戶，是因為他的主要收入來源都靠OnlyFans支撐。

警方於去年11月2日再度前往其住處，扣押備用手機、OnlyFans帳戶；12月29日，Titus Low被傳喚到警局，因為他被指控涉嫌透過OnlyFans散播淫穢內容、以及妨礙公務（未能遵守不得重新登入帳戶的命令），前者最高可判處3個月徒刑、後者最高可判處6個月徒刑與5000新加坡幣的罰款。

Titus Low說明當時心境，「他們告訴我，我將被起訴、逮捕......還給我戴上手銬，把我關進監獄。我感到非常害怕，因為他們對待我的方式，就好像我做了什麼非常糟糕的事情一樣。」

目前Titus Low在OnlyFans的帳戶已顯示「使用者處於非使用中狀態」，無法觀看其發佈的相片與影片內容。

報導指出，Titus Low一案在新加坡當地社會掀起巨大波瀾。一名同樣來自新加坡的創作者LucyToday表示，根據估計，新加坡約有100名OnlyFans創作者，而他們也相當恐懼自己可能會遭警方逮捕，「在沒有傷害到任何人的情況下，政府居然將我們的性行為視為犯罪，讓我們感到非常沮喪。」

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