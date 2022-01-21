謝國樑拋青年政見「送電動機車」　江宜樺：符合世界潮流

▲謝國樑邀請前行政院長江宜樺，針對「Let’s go 電動一下」青年政策交換意見。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

基隆市長參選人、前立委謝國樑21日邀請行政院前院長、長風基金會董事長江宜樺，針對謝國樑提出的「Let’s go 電動一下」青年政策交換意見。江宜樺表示，這項政策關注到剛出社會的青年，也非常有創意，符合當前世界強調乾淨、環保的潮流。

謝國樑日前提出「Let’s go電動一下」政見，年滿22歲、設籍基隆滿3年、持有駕照滿1年的基隆市民，參與政府推出的公益計畫，並配合老舊機車汰換獎勵，成為市府的淨零碳排代言人，即可免費獲得一台電動機車，如果家中老舊機車可以汰舊換新，可以優先申請，首波目標2026年達5萬台。

謝國樑表示，很開心能夠請江前院長來基隆，江宜樺是基隆在地第一位行政院長，因此邀請他回鄉走走，並且一起來支持這個電動環保機車的政策。

江宜樺認為，「基隆是臺灣頭，很多政策可以從基隆開始，並推行至全國」。他特別指出，「Let’s go 電動一下」的青年政策實在非常有創意，而且也很符合當前世界強調乾淨、環保的潮流。

江宜樺也分享，以前在行政院有推行許多照顧老人、小孩的福利方案，至於年輕人，也是著重於「成家立業」等協助。而謝國樑有關注到剛出社會的青年，他非常認同；因為對剛畢業的年輕人來說，能夠得到一部交通工具，絕對是一大助益。

江宜樺表示，基隆若能將大量的傳統油車逐步汰換為電動機車的話，一定會有更棒的城市境與生活品質。他說，可以感受到台灣很多城市的空氣品質都不斷下降，若「Let’s go電動一下」能夠落實，不僅可以讓基隆變得乾淨、沒有污染；也讓城市有更加現代化的風貌。

除了現代、環保，江宜樺對謝國樑特別提出「公益回饋」也表達肯定。「政府挺年輕人、年輕人回饋幫助社會」，這是「善的循環」，況且台灣的志工人數比例在世界上名列前茅，相信基隆年輕人也很樂意參與、發揮自己的愛心，回饋社會。

謝國樑說，自從推出「Let’s go電動一下」政見後，大家會比較關注在經費安排與來源。他保證，除了要以「團購」概念來推行這計畫以外，也已獲得國民黨議會黨團全體支持，所以這會是很堅定、很有信心的推動，一定幫基隆年輕人爭取福利、做為年輕人最堅強的後盾。

謝國樑說，他和江宜樺都是基隆子弟，也同為父親。推行「Let’s go電動一下」絕不是空中畫大餅，是要為下一代帶來更多機會與幫助。未來，江宜樺也期待自己的家鄉基隆，能夠在謝國樑的努力下，成為一座環保乾淨也充滿愛心的台灣頭城市，並且相信謝國樑「絕對可以做得到」。