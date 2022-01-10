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借鏡新加坡樟宜機場　謝國樑拋政見：市府建「親子電影院」

▲▼謝國樑拋市府建親子電影院。（圖／謝國樑臉書）

▲謝國樑拋市府建親子電影院。（圖／謝國樑臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

宣布參選基隆市長國民黨前立委謝國樑今（10日）提出政見，盼計畫借鏡新加坡樟宜機場設計，在市政府內設立小型親子電影廳，讓民眾在洽公等待之餘，能有舒適空間，並規畫在7個行政區各別打造「一區一特色」室內親子遊樂空間。

謝國樑表示，宣布參選基隆市長前，已投入公益3年多，並在市區打造室內「小愛公益樂園」，服務特殊教育孩子們，獲很多小孩與年輕父母好評。他說，基隆擁有許多觀光資源，假日只要天氣好，不論是海洋廣場或潮境公園，都能看見許多小孩玩耍的身影，但缺乏室內的親子遊樂空間，一旦下雨天，小朋友找不到可以安心玩樂的空間。

謝國樑主張，第一步先從基隆市府做起，若當選會在市府內設立約20個座位的小型親子電影放映中心，讓家長在洽公時，能安心安置小朋友；第二步則是在7個行政區分別打造「一區一特色」的室內親子遊樂空間，各自設立主題館，包括親子電影放映室、職探中心、兒童運動館、DIY體驗空間等，協助父母減輕育兒負擔。

謝國樑擁有製作及發行電影經驗，也與多家電影院合辦許多活動，他說，曾到新加坡樟宜機場體驗親子電影院，令人難忘，規畫在市府內打造的親子電影放映中心，將比照樟宜機場設計，給小朋友最好的電影體驗。

謝國樑指出，市府親子空間會導入志工服務，讓父母可以真正放鬆，讓孩子可以盡情放電，在洽公等待與親子互動之間都能獲得雙贏，這也是他身為家長，和多數父母共同的需求與心聲。

▲▼謝國樑拋市府建親子電影院。（圖／謝國樑臉書）

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