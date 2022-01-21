快訊／高雄港爆omicron8人群聚　估3萬人曾進出！急發篩檢簡訊

記者賴文萱／高雄報導

高雄今（21）日公布再增10例確診，由於確診男童父親（案18156）是在高雄港跑單幫的引擎維修師，新增7名為職場同事，全都判定感染Omicron，且感染源疑似與國際商船新光輪有關。高雄市長陳其邁表示，由於港區工作人員在碼頭進出、往來非常頻繁，初估接觸人員也有2-3萬人，這部分將擴大篩檢，並發簡訊訊息通知，分流分批進行採檢。

▲▼高雄港群聚事件採取擴大篩檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

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陳其邁表示，採取4圈包圍策略擴大採檢，由於港區內碼頭進出、往來人員相當多也頻繁，以大數據來說，一天流量大概2萬人，扣掉重複的人，估算人數也會有2-3萬人。

因此，為防止疫情擴散，高市府採取擴大採檢策略，將針對足跡重疊的民眾發出簡訊通知，採分流分區方式篩檢，另呼籲與個案足跡重疊的民眾，若有呼吸道症狀，必須主動告知醫生。

1/10 15:30~1/19 24:00 曾經進入中島碼頭區民眾 到34號碼頭篩檢站

1/19 09:50~1/19 24:00 曾經進入118/119碼頭區民眾 到118碼頭篩檢站



▲▼高雄港群聚染疫事件關係圖。（圖／高雄市政府提供）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，新光輪屬於外籍商船，主要登記國別獅子山，上一個停靠地是馬尼拉，下一個則是濟州島，這導致某家工程公司出現6人感染，其中包含個案18156感染，以及接駁交通船駕駛也感染。

不過，過程試圖透過CDC向新光輪發出詢問船上是否有個案，但目前回應是沒有，然而從目前確診個案看起來，跟新光輪接觸相當明確。

高雄市長陳其邁表示，今天10名個案分成2部分，一部分跟新光輪有關，有7例，另外3例是個案19日去耳鼻喉科門診看病前後30分鐘內的患者。昨天採檢Ct值是30以上，沒有症狀，但還是發生感染狀況。

陳其邁表示，這兩個群聚有個特性，從感染到確診時間都非常短，尤其在耳鼻喉科門診，意思是潛伏期非常短，一天感染就發病。另外，基因定序初步比對核酸檢測，判定為Omicron。

▲高雄港20日深夜擴大採檢疑傳出有5人確診，確診案例恐突破10人以上。（圖／記者吳奕靖翻攝）



確診男童父親（案18156）Ct值僅11.5，他是在高雄港工作的引擎維修師，在15日就已出現咳嗽等症狀，曾在隔日前往診所就診，但未被診所列為確診個案。

▲▼男童父疑登國際輪船染疫，高雄港急增篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據疫調顯示，男童父1/10有到高雄港碼頭進行維修，當時登上國際商船麥拉倫輪船，1/13、1/14也有到另一艘國際輪船新光輪上進行維修，1/15出現相關症狀，一直到1/19因為男童先確診後才被揪出。

由於感染源初步已排除男童父的北部旅遊史，因此高市府針對1/10麥拉倫輪船登船跟岸邊工作的人，1/10-1/19新光輪船登船跟岸邊工作的人，進行必要匡列及擴大篩檢。

▲高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）