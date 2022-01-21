高雄一家三口染疫驚傳又增5確診！　高市衛生局下午2點說明

▲高雄港20日深夜擴大採檢疑傳出有5人確診，確診案例恐突破10人以上。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者林冠吟／高雄報導

20日指揮中心宣布高雄新增一家三口確診，由於確診的父親（案18156）在高雄港工作，Ct值僅11.5，並在15日出現咳嗽等症狀，高市府也緊急匡列362人，並對染疫父所工作的34號碼頭等地擴大採檢，最新消息指出，20日連夜採檢結果疑傳新增5人確診，確診人數恐突破10例以上，但目前高市府衛生局不願證實，僅強調相關疫情消息將於下午2時召開防疫記者會說明，一切訊息仍以中央疫情指揮中心公布為準。

高雄20日新增一家三口確診，其中父（案18156）在高雄港工作，其傳染源疑似為登國際輪船染疫，Ct值僅11.5，病毒量相當高，並在15日出現嗽等症狀，父親也因此曾在隔日前往診所就診，但未被診所列為確診個案，直到19日其幼子（案18155）因神經學症狀須入長庚醫院就診，在入院的PCR採檢中發現陽性確診，緊急擴篩雙親再發現雙親也雙雙確診，但詳細傳染源仍需有待衛生局進一步調查釐清。

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根據高雄市政府20日防疫記者會說明，父親曾在10日、13日和14日在高雄港碼頭搭乘交通船登上國際輪船麥拉倫輪船與新光輪船進行檢修，高市府也緊急匡列共362人，20日也在高雄34號碼頭等地對相關接觸者進行擴大篩檢，21日也再針對118號碼頭等地進行清消採檢。不過卻有消息傳出，20日漏夜採檢結果，疑再新增5人確診，確診人數恐突破10人。

除高雄港外，高市府也公布一家三口的最新足跡，包含幼兒園與好市多中華店，衛生局也緊急對相關足跡進行全面清消，至於詳細足跡疫調仍有待衛生局進一步調查公布。