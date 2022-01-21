高雄一家三口確診爸職業曝！疑登2國際輪船染疫　碼頭再增篩檢站

記者賴文萱／高雄報導

高雄20日新增一家三口確診，確診男童父親（案18156）是在高雄港跑單幫的引擎維修師，今（21）日市府在他工作的34號碼頭擴大採檢，也在118號碼頭再新增採檢站。目前男童父感染源初步排除「北部旅遊史」，疑似與工作曾登上兩艘國際輪船麥拉倫號、新光輪船關係較大，高雄市長陳其邁下午2點將召開記者會說明。

▲高雄港20日深夜擴大採檢疑傳出有5人確診，確診案例恐突破10人以上。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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確診男童父親（案18156）Ct值僅11.5，他是在高雄港工作的引擎維修師，在15日就已出現咳嗽等症狀，曾在隔日前往診所就診，但未被診所列為確診個案。

▲▼男童父疑登國際輪船染疫，高雄港急增篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據疫調顯示，男童父1/10有到高雄港碼頭進行維修，當時登上國際商船麥拉倫輪船，1/13、1/14也有到另一艘國際輪船新光輪上進行維修，1/15出現相關症狀，一直到1/19因為男童先確診後才被揪出。

由於感染源初步已排除男童父的北部旅遊史，因此高市府針對1/10麥拉倫輪船登船跟岸邊工作的人，1/10-1/19新光輪船登船跟岸邊工作的人，進行必要匡列及擴大篩檢。

▲高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日在高雄港34號碼頭也持續進行擴大採檢，另在118號碼頭再新增篩檢站，預計篩檢站將持續進行到任務結束。針對傳出疑傳新增5人確診，確診人數恐突破10例以上一事，高市府衛生局不願證實，僅強調相關疫情消息將於下午2時召開防疫記者會說明，一切訊息仍以中央疫情指揮中心公布為準。