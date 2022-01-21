快訊／高雄+10！確診父職場同事、看病患者都中招　判定是Omicron

記者賴文萱／高雄報導

高雄20日新增一家三口確診，確診男童父親（案18156）是在高雄港跑單幫的引擎維修師，今（21）日高市府公布再增10例確診，包含確診父同事7位，以及同時間去診所看病的患者3位，初步判定為Omicron。

高雄市長陳其邁表示，今天10名個案分成2部分，一部分跟新光輪有關，有7例，另外3例是個案19日去耳鼻喉科門診看病前後30分鐘內的患者。昨天採檢Ct值是30以上，沒有症狀，但還是發生感染狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳其邁表示，這兩個群聚有個特性，從感染到確診時間都非常短，尤其在耳鼻喉科門診，意思是潛伏期非常短，一天感染就發病。另外，基因定序初步比對核酸檢測，判定為Omicron。

▲高雄港20日深夜擴大採檢疑傳出有5人確診，確診案例恐突破10人以上。（圖／記者吳奕靖翻攝）



確診男童父親（案18156）Ct值僅11.5，他是在高雄港工作的引擎維修師，在15日就已出現咳嗽等症狀，曾在隔日前往診所就診，但未被診所列為確診個案。

▲▼男童父疑登國際輪船染疫，高雄港急增篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據疫調顯示，男童父1/10有到高雄港碼頭進行維修，當時登上國際商船麥拉倫輪船，1/13、1/14也有到另一艘國際輪船新光輪上進行維修，1/15出現相關症狀，一直到1/19因為男童先確診後才被揪出。

由於感染源初步已排除男童父的北部旅遊史，因此高市府針對1/10麥拉倫輪船登船跟岸邊工作的人，1/10-1/19新光輪船登船跟岸邊工作的人，進行必要匡列及擴大篩檢。

▲高雄港篩檢站。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日在高雄港34號碼頭也持續進行擴大採檢，另在118號碼頭再新增篩檢站，預計篩檢站將持續進行到任務結束。針對傳出疑傳新增5人確診，確診人數恐突破10例以上一事，高市府衛生局不願證實，僅強調相關疫情消息將於下午2時召開防疫記者會說明，一切訊息仍以中央疫情指揮中心公布為準。