前校長控「夫家買捷運B1站預定地」　盧秀燕委任律師提告

▲遭指夫家買下捷運B1站預定地，盧秀燕委任律師按鈴怒告誹謗。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

前校長李順涼日前上廣播電台節目時指稱台中市長盧秀燕為了利益改變政策，提到「聽說B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，盧家就是廖家」。對此，台中市長盧秀燕不忍了！21日以個人名義委託律師到地檢按鈴申告，向台中地檢署提誹謗告訴。

委任律師李俊文指出，此行主要目的是「立刻提告、捍衛名譽」，希望司法可以還給盧市長跟家人一個公道，也提醒習慣影射或是含血噴的人士不要隨便造謠。李俊文強調，李校長言論與事實完全相反，盧市長的先生是姓廖，但不論是盧市長或是廖家都沒有像李校長所說的買土地情況。

▲前校長李順涼指台中市長盧秀燕夫家買下捷運B1站預定地。（圖／市府提供）



李順涼曾任台中市大肚區追分國小校長，1月19日下午5時，在廣播節目指稱「盧秀燕來改變，改變就是因為利益的問題。甚至我也合理懷疑，盧秀燕自己的家族也摻入在這利益裡面。」，除此之外，李順涼也在節目上稱「台中捷運藍線B1站北移，學校預定地其實盧家人也已經去買土地了，盧家就是廖家啦。」

對於上述種種言論，盧秀燕昨（20）日先是透過台中市新聞局發布新聞稿怒轟李順涼公開造謠，「其言論完全子虛烏有，全非事實，盧秀燕市長及廖述嘉先生為捍衛清白，確定提起刑事告訴。」今天隨即以個人名義委任律師正式提出誹謗罪之告訴。