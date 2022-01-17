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「盧秀燕改捷運路線跟顏家土地有關」　林佳龍質疑：是否炒地皮？

▲▼前台中市長林佳龍接受資深媒體人黃光芹專訪。（圖／震傳媒提供）

▲前台中市長林佳龍接受資深媒體人黃光芹專訪。（圖／震傳媒提供）

記者陶本和／台北報導

前台中市長林佳龍17日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，台中市長盧秀燕更改捷運藍線的路線，讓大家發現這些車站、路線，旁邊的土地跟「顏家」都有關係。他說，這涉及到是否利用捷運路線跟車站炒地皮，「這條捷運是在服務誰」？

林佳龍受訪時表示，捷運藍線B1站的位置，本來在台中港靠近三井附近，這個規劃在他主政時，從頭到尾沒有變動，但是在盧秀燕上任後，卻更改路線，想把維修機廠設在三井outlet附近。他認為，維修機廠應該設在其他地方，不能跟有人流進出的B1站在一起。

林佳龍強調，自己在擔任交通部長時，就希望維修機廠可以移到防風林，同樣在台中港區，可以讓維修歸維修，讓原先路線繼續延伸服務更多人。他批評，盧秀燕市府故意打混仗，說他們不讓捷運藍線進去台中港區，所以才改到已廢除的國中預定地旁，但那邊卻有兩間「顏家」的電子遊戲場。

林佳龍表示，盧秀燕將交通部通過的可行性研究路線更改，包括B1、B4、B5、B5站，而且盧市府改路線送到交通部時，稱之為「綜合規劃」，但因為程序跟實質內容必須審查，所以沒有那麼容易通過。他強調，在過程中外界發現盧市府花了3年多更改路線，結果卻回到原點重新開始浪費時間，還增加300多億，可能等到15年後，台中才會有捷運藍線。

「盧市府更改路線，讓大家發現這些車站、路線，旁邊的土地跟顏家都有關係。」林佳龍表示，這涉及到是否利用捷運路線跟車站炒地皮，並不是說只有先前的正英站爭議，其中還包括沙鹿火車站被盧市府北移，導致未來沒有辦法跟捷運共站，會使台鐵海線沒辦法直接從沙鹿去搭捷運藍線，且到了台中港後也沒辦法直接去三井Outlet逛街，也不能到梧棲漁港吃海鮮，也不能去高美濕地看夕陽，「那這條捷運在服務誰？」

在社會住宅的議題上，林佳龍表示，他先前曾喊出「8年一萬戶，4年五千戶」，這些都有按照規畫執行，而在太原路段部分，胡志強擔任市長任內，地政局原先想要賣掉，但他上任之後覺得不行，希望這塊地能夠維持平價，畢竟蓋社會住宅就是希望房價不要衝太高。

林佳龍說，後來他搶救了一半用地蓋社宅，另一半自然會比較平價，當時標售也不知道誰會來標，後來總太建設標到，想要蓋平價住宅賣給大家，讓買的人去買，而買不起的人就來住社會住宅，兩者再融合在一起。

林佳龍提到，台中社宅是3好1公道，跟一般的國宅不一樣，3好包括地段好、建物好、生活機能好，租金價格也公道，一定市價7成以下，還有規劃公共設施、托老、托幼、青年創業，周邊還有學校跟公園，因此是要把最好的地給台中人租用，建物一坪都是以12萬起跳，且交通部分，還有高速公路在附近，「但盧市府說移到哪裡蓋東西都是騙人的，這些都是我規畫的」，其中找地最困難，為了滿足1萬戶社宅，甚至還去跟國防部要地，後來還請內政部一起來幫忙，才成功租到。

對於盧秀燕上任後將北屯社會住宅預定地賣給建商，有圖利財團之嫌一事，林佳龍表示，這爭議很大，在總太建設標下第一期之後，早就知道旁邊是社會住宅，結果盧秀燕卻把社宅解編標售給總太，總太馬上將第一期價格從15萬跳到30萬以上，後來前後又有8個建案，導致價格水漲船高，變成總太王國。

林佳龍強調，他在當市長的四年，把零星地處分掉，大約有5、60億，但現在盧市長3年執政下來，已經賣掉512億，現在標售中還有200多億。

至於「水湳智慧城」，林佳龍說，裡面有研發創新專區，還有青年創業園區，盧市府都把他們切割，變成蓋豪宅，「台中的土地問題大家只看到冰山一角，捷運引發的路線周邊土地到底是誰的？有沒有政商勾結？」

林佳龍表示，水湳經貿園區可能是「深水炸彈」，那邊的土地包括了中央公園，是屬於所有台中人的，但現在卻變成建商的，「那公共設施是來服務少數人的嗎？需要把水湳智慧城變成另外一個七期？把大樓都蓋得像城堡，讓車子呼嘯而過，不能讓民眾在那邊駐足，也不能變成公園綠地？這不僅違反土地正義、居住正義，也違反了世代正義。」

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