▲台中交通局秀證據：「中捷藍線變更」始作俑者是林佳龍。（圖／台中市交通局提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

針對前台中市長林佳龍質疑台中捷運藍線更改，捷運站移址等議題，台中市交通局駁斥「做賊喊抓賊！」原捷運藍線的可行性評估經中央核定，原始版本就是機廠與捷運站一併設在三井outlet對面的港埠專用區土地。

台中市交通局表示，市長盧秀燕上任後，持續依林佳龍任內規劃推進，未曾變動，未料交通部與交通部所屬的台灣港務公司卻因故反駁原始計畫，要求維修機廠站遷址，當時還被台中市議員批評「林部長推翻林市長規劃」。

台中市交通局說明，由於維修機廠站原址遭中央駁回，原始規劃被迫遷移，捷運站不需遷就機廠位置選擇「次要位置」，可以將「服務多數人」為最高目標，因此調整至臨港路上，除了可服務原先前往三井outlet的遊客，更可帶到梧棲區東側的市民，擴大整體服務面。

另外，針對林佳龍質疑，捷運藍線的捷運機廠站應設置在台中港北邊的防風林區域，交通局說明，台中港北邊的防風林區域位處在臨港路上，林前市長團隊先質疑新的捷運站點就位於臨港路上「有圖利之嫌」，現在又建議捷運機廠站設在臨港路上，圖利之說自相矛盾，謠言不攻自破。

交通局表示，捷運藍線維修廠站被中央要求調整位置後，臺中港捷運站點也可重新思考規劃，盧市府的捷運藍線版本，以服務多數市民為依歸，未來於捷運站將整合地區公車及自行車系統，聯結捷運站與臺中港周邊各大景點，民眾可以自由且方便轉乘，並帶動臺中港濱海遊憩觀光產業，形成海線旅遊廊帶。