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國道一號南向305公里麻豆段　2車事故翻覆車堵2公里

▲國道一號南向305公里麻豆段發生交通事故，自小貨車疑追撞自小客車，造成自小客車翻覆於內側車道，自小貨車在撞擊內側護欄後停於內側路肩，車堵2公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道一號南向305公里麻豆段發生交通事故，自小貨車疑追撞自小客車，造成自小客車翻覆於內側車道，自小貨車在撞擊內側護欄後停於內側路肩，車堵2公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道一號南向305公里麻豆段發生2車交通事故，自小貨車疑追撞自小客車，造成自小客車翻覆於內側車道，自小貨車在撞擊內側護欄後停於內側路肩，車堵2公里，目前肇事原因及相關責任由國道警察第四大隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，一部自小貨車由30 歲張姓駕駛人於20日晚上6時30分行經國道1號南向305公里（麻豆路段），疑似因未保持安全距離追撞37歲李姓男子所駕的自小客車，該自小客車遭撞擊後翻覆於內側車道，自小貨車在撞擊內側護欄後停於內側路肩。

▲國道一號南向305公里麻豆段發生交通事故，自小貨車疑追撞自小客車，造成自小客車翻覆於內側車道，自小貨車在撞擊內側護欄後停於內側路肩，車堵2公里。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道第四大隊派遣巡邏車到場後，迅速排除該起交通事故，但因逢下班尖峰時間，該路段車輛較多以致車流回堵約2公里，事故於晚上7時30分車流恢復正常，由四大隊新營分隊處理中。

國道警察第四大隊指出，未保持行車安全距離為國道十大肇事因素位居第1位，統計2021年國道因未保持行車安全距離之交通事故共9989件。依道路交通管理處罰條例第33條1項2款之規定，未保持行車安全距離最高可處新台幣6000元罰鍰。四大隊在此呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

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國道一號.麻豆翻覆

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