國1駕駛斷頭現場慘況曝！1大3小4車連環撞　拋出車外釀1死3傷

▲國道1號南下311公里台南安定段，自小客車與拖板車發生車禍，自小客車翻覆，自小客駕駛屍首分離明顯死亡，另1車追撞3人受傷送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下311公里台南安定段，6日深夜11時18分許發生1起死亡車禍，1部自小客車與拖板車發生車禍，自小客車翻覆，台南市消防局據報前往搶救，發現自小客駕駛屍首分離明顯死亡，後方一輛自小客剎車不及追撞，造成駕駛及乘客等3名人員受傷送醫就治，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於6日深夜11時18分許報，國道1號南下311公里台南安定路段發生車禍，119馬上派遣麻豆及下營消防分隊消防車及救護車前往救援。

消防人員到場發現現場為一輛自小客與拖板車擦撞造成自小客翻覆，自小客駕駛屍首分離明顯死亡，後方一輛自小客因剎車不及追撞，造成駕駛及乘客等3名人員受傷，3人檢傷為輕傷，人意識清醒，3人皆以救護車送往永康奇美醫院就醫。

國道警察第四大隊指出，1部拖板車由39歲呂姓男子駕駛，於月6日深夜11時10分許行駛國道1號南向310.7公里中線車道，與行駛外側車道之一部由63歲林姓男子所駕駛的自小客車發生擦撞，造成自小客車失控打轉撞擊內側護欄後，橫停於內側車道。隨後一部後方行駛內側車道而來，由21歲何姓男子所駕的自小客車煞車不及追撞林男所駕小客車左側車身，往前推行。另有一部後方行駛於中線車道，由38歲林男所駕駛之自小客車，因前方事故往路肩閃避，撞擊現場掉落之燈殼而肇事。

▲死者駕駛之自小客車車體嚴重毀損變形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本車禍事故造成63歲林姓駕駛人當場死亡，另何姓男子及車上乘客2名皆受輕傷。呂、何、林3名駕駛人酒測值均為0，死者酒測值待查。國道警察第四大隊據報派員到場管制交通，並勘查測繪蒐證，有關車禍事故發生之確切肇事原因及相關責任，由國道警察第四大隊持續調查釐清中。

國道警察第四大隊呼籲用路人，深夜開車務必要注意前方動態並保持安全距離，於夜間時段駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。