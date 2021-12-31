桃園2車凌晨路口搶快側撞翻覆　駕駛輕傷疑會車未減速釀禍

▲桃園市許姓男子31日凌晨開車行經楊梅區金山街，直行往自強街路口時被另劉姓男子駕駛轎車側撞造成翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子31日凌晨開車沿著楊梅區金山街直行，行經路口處時不慎與自強街方向由劉姓男子駕駛車輛發生碰撞，許男被撞擊後轎車當場180度翻覆，楊梅警方趕抵後，雙方所幸均僅手腳擦挫傷，警方為2人進行酒測，均沒有酒精反應，至於肇事原因正由警方調查釐清。

▲桃園市楊梅區金山街口處，31日發生2車碰撞與翻覆意外，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局指出，29歲的許姓男子31日凌晨開車沿楊梅區金山街直行往環東路，行經自強街口處，30歲的劉姓男子經過路口處時來不急剎車撞上許男轎車，其中許男車身被側撞後當場180度翻覆四輪朝天，劉男車頭處也嚴重受損。

▲桃園市楊梅區金山街口處31日發生2車碰撞翻覆意外，2車車身都有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，路人趕來察看雙方是否受傷，楊梅警方據報後趕來處理，發現許、劉2人僅手腳有輕微擦挫傷，雙方均意識清楚，警方為2人酒測，酒測值為零均沒有酒精反應。

警方根據路口監視器畫面初步研判，2車經過路口處時都沒有減速，可能因此發生碰撞，至於後續肇事原因與責任歸屬，則由警方調查釐清。

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