麥當勞隱藏吃法！他推「勁辣雞腿堡＋1醬料」美味秒升級：最頂享受

▲網友推麥當勞「勁辣雞腿堡」隱藏吃法。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

麥當勞餐點常有隱藏版吃法！一名網友就分享親身嘗試「勁辣雞腿堡」的奇特吃法，讓他大喊「應該是麥當勞最頂的享受了」，引發網友熱議，不少網友超心動。

一名網友在Dcard上以「勁辣雞腿堡隱藏吃法！」為題發文，表示最近聽到Podcast「雞來速」主持人分享，吃勁辣雞腿堡的特殊吃法，「勁辣雞腿堡不要生菜、不要加醬改加糖醋醬」，於是中午就迫不及待地照著點了，「因為需要糖醋醬所以建議加點四塊雞塊，或是附餐改成六塊雞塊+小薯」。

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▲勁辣雞腿堡加糖醋醬。（圖／翻攝自Dcard）

原PO接著曬出每個步驟，先將漢堡打開，裡面除了麵包和雞腿排，什麼都沒有，再來是淋上糖醋醬，「試吃一口，辣辣的勁辣雞腿排+上酸酸甜甜的甜辣醬，這個酸辣感覺好像初戀~」除了原本的雞肉味，不會有美乃滋和生菜打擾，「就像是吃大型的辣味雞塊漢堡」。後來他又突發奇想，將雞塊也加進漢堡裡，變身成超級雞塊堡，「一口咬下去整個大滿足，還可以享受食物組裝的樂趣，應該是麥當勞最頂的享受了」。

▲原PO又加了2塊雞塊。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出網友驚呼原來還可以這樣，「這樣吃感覺賊爽的」、「這組合也太優秀了吧！又找到一個可以吃爆糖醋醬的理由了」、「笑死！我好想吃但我嘴巴不夠大QQ，我嘴巴會裂開啦乾」、、「下次有機會來嘗試」、「勁辣雞腿加糖醋醬很讚」。

還有網友表示，「你一定不知道勁辣雞腿堡可以付費多加一片勁辣雞腿排吧！兩片肉才叫爽」、「不知道這裡有沒有雪碧加奶精的異教徒，嘿嘿！」

