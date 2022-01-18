鐵粉肯定要收！麥當勞推超Q「哆啦A夢碗盤」　全台限量5萬組

▲超可愛哆啦A夢經典陶瓷碗盤組來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全球最受歡迎的貓型機器人來了！繼蒐集完Hello Kitty萬用置物籃、小小兵BOB抱抱置物籃後，麥當勞今年再度找來日本國民漫畫角色《哆啦A夢》合作，強勢推出實用又可愛的「陶瓷碗盤組」，尤其碗盤組合剛好就是哆啦A夢的模樣，療癒破表，鐵粉肯定要收，全台只有5萬組，1月20日上午11時至2月15日限時開賣或售完為止。

▲陶瓷分享盤印著哆啦A夢的經典笑臉。

「麥當勞X哆啦A夢」最新「哆啦A夢經典陶瓷碗盤組」來了，一組就能擁有陶瓷碗、陶瓷盤2款，其中，「陶瓷獨享碗」外型特意印上了哆啦A夢的招牌四次元口袋、黃色鈴鐺，搭配圓滾滾的碗身，彷彿哆啦A夢的身體一樣，而「陶瓷分享盤」則印著哆啦A夢經典幸福笑臉，再搭配著同款包裝盒，一整組簡直可愛爆表，無論是想收藏還送禮通通沒問題。

▲陶瓷碗則印上了哆啦A夢的招牌四次元口袋、黃色鈴鐺。

「哆啦A夢經典陶瓷碗盤組」全台限量5萬組，將於1月20日上午11時起至2月15日止限時開賣，可購買任一套餐加價購或單買，每份套餐限加購1組，每人、每次消費限購2組，售完為止。

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