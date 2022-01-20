勁辣雞腿堡不菜不醬「加1味」升級！他推爆再夾雞塊：最頂享受

▲常常會有人想挖掘麥當勞隱藏吃法。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這個酸辣感覺，好像初戀～」一位男網友日前在《Dcard》分享「勁辣雞腿堡隱藏吃法！」說他最近聽人介紹一種勁辣雞腿堡的奇特吃法，秉持著實驗精神一嚐，「就像是吃大型的辣味雞塊漢堡。」他還突發奇想再自行升級，組合出超級雞塊堡，咬一口驚艷，「應該是麥當勞最頂的享受了！」讓不少人也超心動。

這位男網友文中表示，他聽到一個Podcast主持人推薦一種勁辣雞腿堡的奇特吃法，「這種吃法就是：勁辣雞腿堡不要生菜、不要加醬改加糖醋醬。」於是他就秉持著實驗精神想嘗試看看，「如果有社恐，不好意思直接跟店員講這種要求，推薦大家使用自助點餐機～上面也有很多客製化選項。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男網友用點餐機點客製化雞腿堡。（圖／翻攝自Dcard）

原PO就用點餐機點了勁辣雞腿堡，並客製選擇不要生菜、不加醬，並加點麥克雞塊，「因為需要糖醋醬所以建議加點四塊雞塊，或是附餐改成六塊雞塊+小薯。」拿到餐點後，就把糖醋醬加進什麼都沒有的漢堡裡，「試吃一口，辣辣的勁辣雞腿排+上酸酸甜甜的甜辣醬」，酸辣的口味讓他直笑「好像初戀～」

▲在漢堡裡加進糖醋醬就大功告成。（圖／翻攝自Dcard）

男網友認為，這樣就像在吃大型的辣味雞塊漢堡，只有純粹的雞肉味，不會有美乃滋跟生菜來打擾。而他吃到一半時突發奇想，「突然想到，那為什麼不把雞塊也一起加進去？」然後就真的拿了2塊麥克雞塊放在雞腿排上，組合變成「超級雞塊堡」，「一口咬下去整個大滿足，還可以享受食物組裝的樂趣，搭配肥宅快樂水解膩，應該是麥當勞最頂的享受了。」

▲原PO還加雞塊自行升級。（圖／翻攝自Dcard）

照片一出，不少人也頗心動，「這樣吃感覺賊爽的」、「這組合也太優秀了吧！又找到一個可以吃爆糖醋醬的理由了」、「笑死！我好想吃但我嘴巴不夠大QQ，我嘴巴會裂開啦乾」、「原來可以不加生菜！好完美的漢堡。」還有網友表示，「你一定不知道勁辣雞腿堡可以付費多加一片勁辣雞腿排吧！兩片肉才叫爽」、「不知道這裡有沒有雪碧加奶精的異教徒，嘿嘿！」