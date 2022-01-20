桃機二航廈輸送系統優化　每櫃檯一小時可送600件行李

▲桃機於疫情期間加速完成第二航廈行李輸送系統優化。（圖／記者劉亭攝）



記者許維寧／台北報導

桃園國際機場於近年針對第一航廈、第二航廈陸續完成行李輸送系統優化，第一航廈建設出境行李輸送系統，全案已於2019年竣工，採用高速分揀小車一小時約可處理5400件行李；第二航廈優化工程則提早於2021年完工，報到櫃台島區每小時約可處理600件行李、一小時整體量能可處理6400件行李。

交通部今天（1/20）下午舉行部務會報，桃機公司說明行李輸送系統優化成果。桃機維護處處長易顯榮表示，第二階段針對第二航廈建制報到櫃檯行李設備汰換，暨行李分揀系統控制中心遷建工程，工程總經費3.16億，並於2020年開始施工，為了不影響機場營運採分區執行施作，本預計於2022年完工，但進度超前，已經於去年完成報到櫃檯和行李控制中心並提早上路。

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易顯榮指出，二航廈工程建制一間行李控制中心、行李機房、待勤室和會議室，以及獨立的航警岡哨，並透過行李系統控制中心設備優化提升管理和資訊安全、系統穩定度等效益。也讓報到櫃檯每小時行李處理件數，從過去的480件優化為600件，二航廈一小時整體行李處理量能則為6400件。

桃機第一航廈優化工程則於2015年決標，並於2019年全案竣工，主要為新建出境行李輸送系統。易顯榮說明，當年第一航廈落成時還沒有自動分揀系統，因此第一航廈過去都由人工分揀、辨識，效率較低。桃機一度想改善，但礙於建物限制無法安裝龐大的輸送帶自動化設備，2015年前後，隨巴黎戴高樂機場等陸續安裝「高速分揀小車」，技術到位後一航廈才引進分檢小車和早到行李暫存區，總金額耗資8.08億。

易顯榮也指出，高速小車系統於第一航廈上路後，準確率從過去的95%提升至99.5%，每小時行李處理量從過去的1250件，大幅增長為5400件。早到行李暫存區可存放490件行李，並於既有空間倍增出境行李轉盤，增加營運量能。

