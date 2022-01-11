　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機「前進實驗所」照片曝光　王必勝嘆：一年前開始部桃事件處理

▲▼王必勝曝光桃機前進試驗所照片。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲王必勝曝光桃機前進實驗所照片。（圖／翻攝自Facebook／王必勝，下同。）

記者楊晏琳／綜合報導

桃園國際機場群聚事件擴散，為因應春節前龐大的返台人潮，指揮中心宣布，今（11）日凌晨零時起加嚴長程旅客入境檢疫，落地後隨即進行PCR採檢。桃機前進指揮所指揮官王必勝也在臉書曝光為旅客進行採驗的「前進實驗所」照片，感嘆「一年前的這個時候，部立桃園醫院一位住院醫師確診，開始了部桃事件處理」。

▲▼王必勝曝光桃機前進試驗所照片。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王必勝發文感嘆一年前的此時開始處理部桃事件。

長程航班「落地即刻檢驗，確診空側後送」今日開始實施。王必勝說明，旅客下機到檢疫區（原候機室）採檢，檢體會送到一旁的「前進實驗所」立刻檢驗標準PCR；若陰性就放行並依原檢疫程序入關，陽性確診則立刻由空橋下地面層搭救護車送醫治療，整個流程規劃在1小時內完成，不同班機都會分開處理。

王必勝解釋，這樣的做法是將已發病確診者提前確認出來，從機坪直接送醫，可大大降低通關人員、檢疫人員、機場工作人員、防疫車隊、防疫旅館等所面臨的風險。

王必勝說，前進指揮所接下任務，從流程規劃設計、各種單位協力統合、前進檢驗所規劃設置、醫事人力調度安排等，皆在不到兩天內全部完成。他也感嘆「值得一提的是，一年前的這個時候，接到部桃徐院長電話，告訴我一位住院醫師確診，開始了部桃事件的處理。」

▲▼王必勝曝光桃機前進試驗所照片。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲王必勝曝光桃機前進實驗所照片。

▲▼王必勝曝光桃機前進試驗所照片。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

▲王必勝曝光桃機前進實驗所照片。

部立桃園醫院收治了全國近20%的確診病患，去年1月11日發生首位醫師確診，是新冠肺炎疫情爆發以來，台灣境內第二起院內感染事件。院內及院外衍生的社區感染案例共計21名，包括2位醫師、4衛護理師、2位病人、12位家屬、1位外籍看護（含2名死亡案例）。部桃醫院在一系列清零、防控措施後，於同年2月19日恢復正常營運。
 

ET快訊
快訊／國民黨前立委龐建國墜樓！　享壽68歲
低消1杯飲料被罵翻　店家發聲了「開大絕2招神轉」
電擊棒塞嘴灌神仙水！他遭私刑亡　4煞屍體旁吃泰國菜
李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」　曝與病毒共存3後果
快訊／落地PCR「揪出17確診」！　王必勝：比想像多
桃機31人染疫「何時升三級」？　醫給答案了
恐嚇吳姍儒「40歲男」臉書曝！　驚見2大天后在名單
快訊／桃機3救護車急開往醫院！　確診人數待確認
快訊／跌到9.6℃　1圖看強烈冷氣團南下中
台積電領日本千億補助！　條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

作家為「低消1杯飲料」槓上餐廳　律師逆風挺老闆：扯消保法太過了

店家發聲了「維持低消1杯飲料」　開大絕2招神轉！網讚：1人喝6杯

防疫旅館吃早餐！她見「烈焰紅唇」傻眼　網噴：用過的衛生棉？

李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」！曝與病毒共存3後果

快訊／5航班253人落地就PCR！揪出17確診　王必勝：比想像多

桃機31人染疫「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

防疫計程車禁載一般客！　車門必貼這張「A3標示貼紙」防誤搭

快訊／9:33洛杉磯返台！3救護車衝醫院　王必勝：確診者比預想多

快訊／桃機疫情延燒高雄、今起長程航班落地採檢　陳時中14:00說明

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

作家為「低消1杯飲料」槓上餐廳　律師逆風挺老闆：扯消保法太過了

店家發聲了「維持低消1杯飲料」　開大絕2招神轉！網讚：1人喝6杯

防疫旅館吃早餐！她見「烈焰紅唇」傻眼　網噴：用過的衛生棉？

李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」！曝與病毒共存3後果

快訊／5航班253人落地就PCR！揪出17確診　王必勝：比想像多

桃機31人染疫「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

防疫計程車禁載一般客！　車門必貼這張「A3標示貼紙」防誤搭

快訊／9:33洛杉磯返台！3救護車衝醫院　王必勝：確診者比預想多

快訊／桃機疫情延燒高雄、今起長程航班落地採檢　陳時中14:00說明

快訊／國民黨前立委龐建國「墜樓身亡」！享壽68歲

協助扁家收集國務機要費貪污發票　「SOGO貴婦團」種村碧君獲無罪

批中二補選不公平、民進黨共產極權　沈智慧：我難過到快喘不過氣

軍人參加大哥慶生會　醉後偷爬上床還喊「大嫂」！人妻驚醒怒告

如月車站？立委怕爆！深夜在熟悉路口等不到人　網友：一模一樣

慶今天「完美6個1」　新聞雲App加送「111份衛生棉組合＋一年份」

碰一下噴白煙！2機車擦撞瓦斯桶「被打開」　超巧合畫面曝光

蛋黃區供給一頭熱　2主因迫高雄蛋白「新案瀕臨消失」

三峽大板根泡湯＋餐食才1199元　加贈森林觀光門票超划算

鳳梨不忍了！痛訴長期遭「情緒勒索」拒借錢　釣出失業陳柏惟求救

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

被指爆料陳松勇　白冰冰3點怒斥

即／確診者去過！義享天地晚間閉店大清消

開年最強「5星座」！工作亮眼＋桃花旺

小一弟講不聽！新竹媽震撼教育「陪他公園流浪」

醫揭這種內用最可怕：指揮官不用對一線小醫師說重話

快訊／桃機風暴最新20處疫調足跡！SOGO百貨、全聯

更多熱門

相關新聞

Omicron去年12月中就殺進天津　社區傳播已三代

Omicron去年12月中就殺進天津　社區傳播已三代

據大陸國家衛健委通報，1月10日，天津新增本土10例和本土無症狀感染者11例，均在津南區。天津市疾病預防控制中心副主任張穎10日晚間接受央視新聞專訪時表示，天津通過傳播鏈條發現，這次疫情已傳播三代。按以往「老的病毒株」來說，一個代際關係應是5至7天，三代應該是15天至21天，這說明Omicron在天津已經隱匿傳播了一段時間。

王必勝曝長程航班採檢「陽性比想像高」　今還有7架次逾600人待採

王必勝曝長程航班採檢「陽性比想像高」　今還有7架次逾600人待採

首架長程航班旅客入境驗出4陽性　指揮中心：陽性率10%

首架長程航班旅客入境驗出4陽性　指揮中心：陽性率10%

桃園2國小停課！緊急採檢708人結果出爐

桃園2國小停課！緊急採檢708人結果出爐

又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例

又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例

關鍵字：

新冠肺炎疫情桃機桃園國際機場王必勝部桃

讀者迴響

熱門新聞

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

《木曜》跨年出包再爆內幕！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

大學生出遊返家遭輾爆頭　同學嚇傻

蕾菈寫真集攝影師「打疫苗猝死」　接噩耗悲痛發文

羅一鈞揭Omicron「4成無症狀、6成輕症」

「老是被做愛聲吵醒」　真相曝光笑翻

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面