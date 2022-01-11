桃機「前進實驗所」照片曝光　王必勝嘆：一年前開始部桃事件處理

▲王必勝曝光桃機前進實驗所照片。（圖／翻攝自Facebook／王必勝，下同。）

記者楊晏琳／綜合報導

桃園國際機場群聚事件擴散，為因應春節前龐大的返台人潮，指揮中心宣布，今（11）日凌晨零時起加嚴長程旅客入境檢疫，落地後隨即進行PCR採檢。桃機前進指揮所指揮官王必勝也在臉書曝光為旅客進行採驗的「前進實驗所」照片，感嘆「一年前的這個時候，部立桃園醫院一位住院醫師確診，開始了部桃事件處理」。

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▲王必勝發文感嘆一年前的此時開始處理部桃事件。

長程航班「落地即刻檢驗，確診空側後送」今日開始實施。王必勝說明，旅客下機到檢疫區（原候機室）採檢，檢體會送到一旁的「前進實驗所」立刻檢驗標準PCR；若陰性就放行並依原檢疫程序入關，陽性確診則立刻由空橋下地面層搭救護車送醫治療，整個流程規劃在1小時內完成，不同班機都會分開處理。

王必勝解釋，這樣的做法是將已發病確診者提前確認出來，從機坪直接送醫，可大大降低通關人員、檢疫人員、機場工作人員、防疫車隊、防疫旅館等所面臨的風險。

王必勝說，前進指揮所接下任務，從流程規劃設計、各種單位協力統合、前進檢驗所規劃設置、醫事人力調度安排等，皆在不到兩天內全部完成。他也感嘆「值得一提的是，一年前的這個時候，接到部桃徐院長電話，告訴我一位住院醫師確診，開始了部桃事件的處理。」

▲王必勝曝光桃機前進實驗所照片。

▲王必勝曝光桃機前進實驗所照片。

部立桃園醫院收治了全國近20%的確診病患，去年1月11日發生首位醫師確診，是新冠肺炎疫情爆發以來，台灣境內第二起院內感染事件。院內及院外衍生的社區感染案例共計21名，包括2位醫師、4衛護理師、2位病人、12位家屬、1位外籍看護（含2名死亡案例）。部桃醫院在一系列清零、防控措施後，於同年2月19日恢復正常營運。

