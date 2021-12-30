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桃園國際機場第三航廈進行式　朝東亞樞紐機場目標邁進

▲桃園國際機場第三航廈正如火如荼建設中，未來不僅在旅客報到方式上更加多元，自助報到設施也會增加，旅客服務容量包含衛星廊廳，將可達到4千5百萬人次。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

放眼疫後航空運輸反彈成長力道強勁，桃園機場第三航廈建設腳步也不停歇，從旅運量及軟硬體服務提升著力，朝東亞樞紐機場目標邁進。

第三航廈順應國際機場發展趨勢，由英國建築設計大師理查羅傑斯操刀，航廈設計充分展現空間的彈性靈活使用，採用的是挑高、大跨距的結構設計，使用空間更舒適寬敞，提供旅客更好的體驗與服務。

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▲▼桃園國際機場第三航廈進行式　朝東亞樞紐機場目標邁進。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大跨距結構設計，預留設備升級與接納新科技的可能性；雲頂天花出境大廳，打造「雲的律動感」，使空間更舒適寬敞。（圖／桃園國際機場提供）

桃園機場公司范孝倫副總經理表示「最主要我們第三航廈有一個高挑、廣闊的設計，尤其在出境大廳部分，我們有16支的巨柱，平均起來大概有19公尺高。所以未來不管是國內外的旅客都可以看到一個非常挑高，而且上面有雲頂天花的一個漂亮出境大廳。」

▲▼桃園國際機場第三航廈進行式　朝東亞樞紐機場目標邁進。（圖／桃園國際機場提供）

▲桃園國際機場第三航廈外型設計靈感來自台灣的山陵線、海洋波浪及雲海，打造出「臺灣門戶新意象」。（圖／桃園國際機場提供）

波浪形屋頂由兩道曲線和一道波浪組成，設計靈感來自臺灣的山陵線、海洋波浪及雲海意向，打造「臺灣門戶新意象」。結構設計還有助於集中屋頂雨水、快速導排至兩端的排水系統，美觀之餘，也降低屋頂積水的機率。

桃園機場公司范孝倫副總經理提到「綠色環保是未來所有建築，包含航廈的一個發展趨勢。所以我們在整個設計上面，除了在空調尤其是航廈的使用上，最大一個區塊就是空調。這樣子我們用節能的設計，能夠減少未來電費支出，也達到它的效用。」

▲▼桃園國際機場第三航廈進行式　朝東亞樞紐機場目標邁進。（圖／桃園國際機場提供）

▲深出簷設計屋頂帷幕外推10至50公尺，阻擋陽光的直射光線及入射量，增加旅客舒適度與節能。（圖／桃園國際機場提供）

設計團隊採用可兼顧採光、隔熱的雙層Low-E玻璃帷幕，同時簡化天窗設計，減少空調耗能；另外深出簷設計將屋頂四周的帷幕外推10到50公尺，大大降低陽光的入射量，提供旅客出境下車的絕佳保護效果及遼闊視野，也達到節能目標。

▲▼桃園國際機場第三航廈進行式　朝東亞樞紐機場目標邁進。（圖／桃園國際機場提供）

▲車道至航廈四樓間，打造象徵台灣茶園、梯田文化的綠色植栽造景。（圖／桃園國際機場提供）

從國道車行進入機場，道路兩旁綠色植栽造景，象徵台灣茶園和梯田文化等綠意清新意象，更兼具綠化、淨化空氣及噪音屏障功能。

▲▼桃園國際機場第三航廈進行式　朝東亞樞紐機場目標邁進。（圖／記者劉亮亨攝）

▲第三航廈主體航廈及周邊工程皆已發包施工中，預計2026年陸續啟用。（圖／記者劉亮亨攝）

桃園機場第三航廈主體航廈工程於今年6/1正式動工，預計於2024年完成北登機廊廳、2025年完成航廈主體，再於2026年完成南登機廊廳，並陸續啟用。未來，服務旅客年容量包括衛星廊廳，可達4500萬人次。因應國際航空景氣復甦走勢需求，桃園機場打造更優質的客貨流通環境，成為東亞航空市場的大型樞紐機場。

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