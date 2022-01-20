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高雄4歲童確診！幼兒園79師生送防疫旅館　家長接通知急備3天行李

記者賴文萱／高雄報導

本土疫情持續延燒，指揮中心公布20日新增13例本土案例，其中高雄一家三口染疫，4歲童（案18155）因看病時有症狀，經檢驗後陽性確診。確診4歲童就讀的松青幼兒園今天也緊急通知家長，先準備3天行李；目前79師生都送進防疫旅館，部分家長也將陪小孩進住。

指揮中心說明，高雄確診一家三口為兒子（案18155）因看病時有症狀，經檢驗後陽性確診，而經衛生局回溯追蹤，父母2人也為陽性，分別為案18156、18157。

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

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▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

該名確診童就讀的松青幼兒園，根據資料顯示共有80名師生，其中70名學生、10名教職員工，稍早篩檢完之後，全校師生及家長也一起被送上遊覽車，準備前去隔離檢疫。

高雄市長陳其邁表示，針對4歲男童幼兒園部份，先安排聯合醫院進駐採檢，由於同學密切接觸，採檢完後會同步住到防疫旅館隔離（扣除確診學生，共79師生），可由一位家屬陪同照顧。

一名學生家長指出，今天中午12點接到學校老師通知說幼兒園內有確診個案，要家長先準備行李過來，等篩檢結果後，可能要去防疫旅館，可1位家長陪同入住。該名家長表示，已經準備好跟小朋友一起去防疫旅館，先準備好3天行李，詳細情況還不曉得。

▲▼高雄4歲童確診！幼兒園80師生篩檢，家長接通知：準備3天行李。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄4歲童確診！幼兒園80師生篩檢，家長接通知：準備3天行李。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而確診童父親Ct值僅11.5，代表具有極高傳染力，而其本身工作與高雄港相關，且有北部足跡，目前職場部分正積極匡列疫調中。

▲▼案18155相關確診關聯。（圖／指揮中心提供）

指揮中心進一步說明，其中父親（案18156）Ct值僅11.5，本身工作與高雄港相關，目前職場部分正在疫調當中，另外其也有北部足跡，指揮中心正積極兩方調查中。

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