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婆婆缺愛！傳訊給媳「要把對妳媽的愛給我喔」...她愣：要怎回？

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲婆婆傳來的訊息，讓原PO不知道該怎麼回應。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

婆媳關係是千古難題，但若是婆婆太想要媳婦的愛，又是另一個問題了。有位網友在《匿名公社》分享，別人是婆婆不疼媳，但她是婆婆太愛她，常常傳一些肉麻訊息，這讓原PO愣「這該怎麼回？」

原PO表示，跟老公已經結婚一陣子了，婆婆時不時就會傳訊給她，原PO的態度就是有空稍微回一下，「但其實一點都不想回」原PO直言，比起婆婆想要的親密聯繫，「互相有個美好的距離感不是更好？」原PO覺得常常尬聊，反而會讓她不知道怎麼回。

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直到有天，婆婆傳來訊息表示，「等公婆老了就需要兒女的關心」，並要原PO將對親媽的愛也公平給予她，這令原PO當場傻眼「這是要怎麼回？」差點一股衝動把心中各種OS打出來，「馬上截圖給我媽，問她這系咧衝三小朋友跨謀」，原PO也不禁問道，「想來問問大家這該怎麼回」，並苦笑表示，「結了婚後我突然立志想當自己親媽的媽寶」。

貼文一出，網友紛紛回應，「有些話只是一種，長輩自以為的幽默，配合演演戲就可以了」，「婆婆的話，只是想拉近和妳之間的距離而已，給妳鋪了一條路，就手心手背都是肉，當然會愛妳，之類的」，「公婆也是需要被關心的」，也有網友表示，「這婆婆也太缺愛了吧」，「親媽跟婆婆真的不能比」引起討論。

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