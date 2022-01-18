女孩相親點18道菜！他一算「帳單破6500」尿遁開溜

▲女子相親帶一家五口來吃飯，吃掉6500元。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

許多人為了終身大事，會選擇相親，尋覓適合的伴侶，不過，浙江杭州一名男子日前與相親對象約吃飯，對方帶了家人來，吃了超過新台幣6,500元，讓他嚇得「尿遁落跑」。貼文曝光後，引起了網路兩面論戰。

根據《錢江晚報》報導，這名男子17日約了相親對象到餐廳吃飯，對方卻帶了5名家人到場，加起來一共六人，且還相當不客氣，每人都點了3道菜，讓他瞬間傻眼。

男子稍微算了一下帳單，發現金額超過1,500元（人民幣，下同，約新台幣6,500元），嚇得藉口上廁所，直接溜出餐廳，並將人封鎖。

▼許多人會透過相親來尋覓伴侶。（示意圖／CFP）



男子十分傻眼，若非家裡不斷催婚，他也不想相親，沒想到第一次見面，對方就做了如此奇葩的事情，他也因此沒有胃口，什麼都沒吃，「這啥家庭啊？這那個家庭的教育觀這麼…我表示我無法接受…。」

貼文曝光後，引起了網路熱議，有人痛批男子「格局太小」，相親這麼重要的事，居然還中途落跑，實在沒什麼道理，「就是試探你而已，你覺得她們自己付不起嗎？」

▼男子分享傻眼的相親經歷。（圖／翻攝陸媒）



不過，也有人留言力挺，「我一個女的都覺得男的應該跑，你不仁我不義嘛，哈哈哈」、「還好你跑得快，再不跑就過年啦」、「評論付錢的，啥時候跟我來相個親唄」、「遁之前微信留個言：不好意思，今天你們親戚聚餐，我就不參與了，先走了。再刪微信。」

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