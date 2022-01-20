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婚禮遭尪狠砸派　新娘隔天「怒喊離婚」親曝內情！網驚：還不快逃

▲▼結婚,婚禮,結婚蛋糕,新郎,新娘。（圖／免費圖庫pexels）

▲新娘無法接受新郎在婚禮當天砸派，第2天就提出離婚。（圖／免費圖庫pexels）

記者王佩翊／編譯

美國一名剛新婚不久的人妻表示，自己在婚禮的第2天就想要離婚了，原因則是因為老公在婚禮當天抓住她的後腦勺，並用婚禮蛋糕「砸派」。事發後，她身邊許多朋友都勸她不要為了小事就離婚，應該要再給丈夫一次機會，因此她特地在知名雜誌的專欄上尋求網友意見，沒想到網友聽完「反轉原因」後，紛紛勸她快逃。

這名新婚人妻日前在線上雜誌Slate的專欄中公開了自己的煩惱，她寫道，自己才剛在聖誕節前結婚，但第2天就出現了想要離婚的念頭，她希望盡可能在1月底前徹底解除與丈夫的婚姻關係，然而卻被周遭親友斥責太誇張，要她再給老公一次機會，於是深感痛苦的她希望能夠尋求專家與廣大網友的意見。

人妻表示，自己不是渴望婚姻的那種人，但是也不反對，因此當她的男友在2020年向她求婚時便答應了，兩人便開始共同負擔起籌備婚禮的責任。她強調，自己願意對合理的條件妥協，唯一的要求就是不可以在婚禮上把蛋糕砸到她臉上，沒想到婚禮當天，丈夫竟然直接扣住她的後腦勺，拿起蛋糕就往她的臉上砸，讓她氣得隔天就大喊要離婚。

▲▼婚禮示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲其實新娘患有幽閉空間恐懼症，但先生還是不管她的感受，讓她氣得要離婚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

她說，自己早就已經一再聲明，不喜歡被砸派，但先生卻還是執意為之，甚至早有預謀，因為她事後發現先生早就準備好一堆杯子蛋糕，就算他們的婚禮蛋糕已經毀了，賓客還是能享用到蛋糕。人妻氣得隔天就提出離婚，然而卻被所有親友指責，這麼輕易地說要離婚是個嚴重的錯誤。

原PO透露，她以前曾經發生一場車禍，自此之後便罹患嚴重的幽閉空間恐懼症，先生也知道這件事，但是卻毫不顧忌她的感受，將她的臉整個塞進蛋糕內。而網友們得知背後原因後紛紛留言表示支持，並說先生的行為根本就是一個「危險的信號」。

網友寫道，「他從一開始就不在乎妳的感受和要求，我支持離婚」、「竟然在慶祝兩人愛情的儀式上，對新娘做出身體攻擊與羞辱，女方當天不但有專門的妝容和髮型，還會穿著比平時還要昂貴的禮服耶」、「妳應該要告訴他結婚蛋糕要花多少錢」、「他對妳的輕蔑態度就是你們婚姻注定走向失敗的警訊」、「如果他連現在都沒有意識到妳的幽閉空間恐懼症有多嚴重，以後就更不會在乎妳了」、「妳不只該離婚，還應該告他施暴」。

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