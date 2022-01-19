迷信婆婆逼媳「孫女3歲前，妳不能回娘家」　過來人1招反擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友無奈表示，婆婆之前去算命，回家後突然要求她，在女兒3歲前不准回娘家，這讓她錯愕又為難。PO文引爆戰火，人妻們心有戚戚焉，感慨「只有經歷過的人才懂」，也有不少熱心網友寫下反制招數，表示絕不能妥協。

臉書社團媽媽經日前發文，有媳婦大吐苦水，求問「婆婆去算命，說女兒3歲前我不能回娘家，我該聽話嗎？」這番話狂吸上萬網友朝聖，許多人紛紛替她抱不平，氣罵「遇到這種婆家真的超無言的」、「串通的吧」、「沒知識的最可怕」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，很多網友幫想反擊招數，笑回「跟婆婆講妳也去算命，老師說在女兒長大成年前，婆婆都不能看到她，不然健康會出問題」、「再找一個算命先生，告訴婆婆，她不能亂算命」、「算命說小孩大學畢業之前，我們一家都不能見婆婆，不然對婆家的人跟小孩不好」、「請老公出錢，以後都邀娘家人到飯店度假聚會」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

而po文也引起廣大共鳴，曾有類似經歷的人妻們表示，「我懂！非常懂！因為我也是這樣爬過來的，當下我選擇把問題丟給另一半，順便考驗他處置狀況，但不如預期，後來我自己去抗衡，你來硬的，我也更硬」、「沒經歷過的人，無法體會的痛苦」、「妙了！幾乎每個婆婆都這麼說，我小孩剛出生也是講，神明說少回娘家，結果我每個禮拜假日都帶小孩回娘家」。

另外，還有內行人解答，這個是傳統的小兒關煞，「主要是小孩子在古代衛生、醫療環境相對差的情況之下，衍生出來的統計學結果。現在醫學如此發達、交通也便利，應該僅供參考而非過度迷信。」