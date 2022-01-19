喜宴才吃到一半「賓客起身離席」　內行揭原因：當然要先走

▲大家喜宴會吃到最後一道嗎？（示意圖／記者黃可昀攝）

記者曾筠淇／綜合報導

參加別人的喜宴時，大家會吃到最後一道才離席嗎？就有網友發文表示，他先前耳聞吃喜宴時，會有一道菜不能吃完，但是他身邊多數的同學都還是會吃到最後一道，大家都是怎麼做的呢？貼文引發熱議，就有人點名那道關鍵菜色是「魚」，不過到底要不要先行離席，還是要看主人有沒有這規矩。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「『喜宴』會吃完最後一道菜再走嗎」為題發文，提到他先前曾耳聞吃喜宴時，吃一半就應該先行離席，以免「吃人夠夠」；不過經詢問，他身邊多數朋友都會吃到最後一刻才走，大家也都是這樣嗎？

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貼文曝光後，就有網友指出，「只有訂婚宴的時候男方會先走，婚宴的話，大家都會吃完」、「男方是訂婚宴到魚的時候就要先走，不過我是覺得講好就好了，一桌也挺貴的，吃完不好嗎」、「你講的是文定，男方親友要在吃到魚就離席，但通常文定就只會有主桌，頂多再一桌是男方的人，且現在大多也沒有這種規矩了」。

▲有網友笑說，自己一定要吃到最後一道的甜點。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

據了解，訂婚、結婚在習俗上難免有些禁忌，不少長輩都覺得必須要遵守，有一說法就是在吃喜宴時，若看到「魚」上桌，男方家屬就得離席，因為若吃光就代表男方要把女方「吃到底」，所以必須離席給女方「留餘（魚）地」。

不過就有些網友表示，「我一定吃到最後一道，想吃甜點哈哈」、「第一道生魚片，該不該走啊」、「當然要吃到最後，還要打包啊」、「吃完最後一道才叫有始有終，友誼不會散」、「絕對要吃到冰才走人」、「超無聊，浪費食物」。