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美出動「忍者飛彈」報復ISIS-K！至今只用過6次　射6利刃撕裂目標

▲▼忍者飛彈，地獄火AGM-114R9X，R9X。（圖／取自Wikimedia Commons）

▲美軍在空襲ISIS-K的行動中，動用了秘密武器「忍者飛彈」。（圖／取自Wikimedia Commons）

記者葉睿涵／綜合報導

為了報復「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）26日的恐怖襲擊事件，五角大廈在27日動用了「忍者飛彈」（ninja bomb）發動空襲，並殲滅了2名ISIS-K的成員。

據《華爾街日報》報導，喀布爾機場26日發生自殺式爆炸襲擊，造成至少170名阿富汗平民喪命、13位美軍殉職，美軍隨後在27日對宣稱犯案的ISIS-K發動空襲，炸死了2名參與策劃的ISIS-K成員。2名美國官員透露，五角大廈在這一場空襲中，出動了曾在波斯灣戰爭中服役的「死神」（Reaper）無人機與「忍者飛彈」，並成功執行任務。

《衛報》過去曾報導，「忍者飛彈」的官方名稱是「地獄火AGM-114R9X」（簡稱為R9X），它是「地獄火飛彈」（AGM-114）秘密改良而來，能殺人於無形，將目標所藏匿的車子的車頂或屋子的屋頂砸毀，再將目標撕裂、切塊，同時減少對附近建築的破壞，便免無辜民眾遭受波及。

忍者炸彈沒有裝備爆炸彈頭，而是在彈身裝載了6把長長的刀片，使它可以輕鬆的穿過建築物或汽車，也不會發生爆炸而波及四周。正因如此，它在軍方內部才有著「飛刀炸彈」（Ginsu bomb）的美譽。

報導稱，儘管美軍很少動用R9X，但只要美國聯合特種作戰司令部（JSOC）有暗殺目標的話，他們就會出動這項武器。目前國防部及中央情報局（CIA）只用過這款武器6次左右，分別在利比亞、敘利亞、伊拉克、索馬利亞及葉門大展身手。

據悉，蓋達組織領導人之一的馬歇李（Abu Khayr al-Masri）就是命喪於這個駭人的秘密武器。當時，他在一輛轎車內被殺死，而車頂上，有一個大型、被刺穿的破洞，如此具有破壞性的傷害被認為是不尋常的，更認定這起行動是由R9X飛彈所完成。

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