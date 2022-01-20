美國5G有限度開通　暫緩機場訊號未造成飛航重大干擾

▲美國航班未受到重大干擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國電信巨頭AT&T和Verizon於19日正式推出5G服務，不過面對來自全美10家航空業者的聯合質疑，目前暫緩開通各大機場附近的5G訊號，全球飛美航班也僅有小部分取消，未受到嚴重干擾。

包括華航在內部分國際航空公司19日取消部分飛美航班，長榮等國際航空公司則表示計畫於20日復飛。

AT&T和Verizon的C波段5G服務在全美8個大都會區進行有限度開通，包括奧斯丁（Austin）、芝加哥、達拉斯沃斯堡（Dallas Ft. Worth）、底特律、休士頓、傑克森維爾、奧蘭多和南佛羅里達。電信公司正謹慎開通5G服務，但也表示之後將會「急速擴張」以達到完善和有效率的部署。

美國使用iPhone並有AT&T的C波段服務權限的用戶等，將會看到手機上的訊號出現「5G+」符號。至於Verizon，該公司日前宣布在一月底前將拓展5G服務至1700個城市。

AT&T和Verizon去年斥資約670億美元（約新台幣1.85兆元），取得了准許升級5G服務的證照，但美國政府出售的中端5G頻寬，其3.7至3.98 GHz的範圍太過接近高度儀運作頻段所在的4.2至4.4 GHz範圍，由於高度儀讀數會協助順利自動降落以及檢測風切，若出現干擾可能導致飛機失事。

達美航空、聯合航空在內的全美10家大型商業航空CEO在17日聯合致函拜登政府，表示開通5G服務會對高度儀等飛航機密儀器造成干擾，後果可能導致數萬航班大亂，數百萬名旅客和大量貨物滯地無法起飛，帶來災難性影響。

聯邦航空管理局（FAA）於19日指出，已批准62％的美國商業機隊在設有5G服務的機場進行低能見度降落，較先前的45％增加，但仍指出部分機場航班可能受影響。