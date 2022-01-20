料俄羅斯將挺進烏克蘭　拜登警告：全面入侵後果慘重「是場災難」

▲ 拜登在記者會上談及俄烏情勢 。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏情勢緊張，美國總統拜預料，俄羅斯將對烏克蘭採取行動，「若俄羅斯全面入侵烏克蘭，將付出沉重代價。」美國已經備妥一套制裁措施，包括使俄國企業無法使用美元。

俄國官員多次否認計畫侵烏，卻在烏克蘭邊境部署10萬大軍。西方國家認為，俄國此舉是為阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）西方安全聯盟而備戰。

《路透社》報導，拜登19日在白宮記者會上談及俄羅斯總統普丁時表示，「我的猜測是他會挺進，他必定會做點什麼」，「如果俄國入侵，將被追究責任，而這取決於他們做了什麼。如果是輕微入侵，那又是一件事」，「如果他們真的做出他們有能力做到的事……若進一步入侵烏克蘭，那對俄國來說會是一場災難。」

根據《法新社》，拜登指出，「美國盟友及伙伴已準備好讓俄國及俄國經濟付出嚴重代價，受到巨大傷害」，對俄國來說，挺進烏克蘭需付出的人命代價會非常慘重」，開戰將招來制裁、能源收入中斷等「嚴重後果」。拜登團隊已經準備一套廣泛制裁及經濟懲罰手段，一旦俄國侵烏，俄國各大銀行將無法以美元進行交易。

然而，拜登口中的「輕微入侵」為西方國家對俄國入侵行動的反應增添不確定性，共和黨議員波特曼（Rob Portman）表示擔憂，「俄軍對烏克蘭的任何入侵都該被視為重大入侵，因為這將破壞烏克蘭及東歐熱愛自由的國家穩定。」

拜登近二小時的記者會過後不久，白宮也出面澄清，俄國對烏克蘭的所有軍事行動都將招致美國強硬回應。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）宣稱，「只要俄軍越過烏克蘭邊境，即是一次新的入侵，美國及盟友將做出迅速、嚴厲且一致回應」，針對俄國的網路攻擊及準軍事戰術，則將採取果斷、同等的一致回應。

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