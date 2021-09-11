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美軍炸錯人了？ISIS-K遭無人機轟炸影片曝　死者竟是美國工程師

記者葉睿涵／編譯

美國軍方在8月29日對激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」展開報復，使用無人機殲滅了2名ISIS-K成員，不過《紐約時報》在查證後卻發現，死者中有一位名叫阿末迪（Zemari Ahmadi）的43歲男子，因被美方認為是ISIS-K的幫手而一同被炸死，不過他實際上正在幫助美國工作，因此《紐時》認為，美軍可能炸錯人了。

據《紐約時報》報導，激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）8月26日在阿富汗喀布爾機場發動攻擊，造成13名美軍死亡。3天後，美國軍方在阿富汗東部的楠格哈爾省展開報復攻擊，使用「死神」（Reaper）無人機與「忍者飛彈」（ninja bomb）殲滅了2名ISIS-K成員。

▲▼阿末迪（Zemari Ahmadi）。（組圖／翻攝自推特／@andreasharsono、@charlie_tango98）

▲阿末迪喪命的現場。（組圖／翻攝自推特／@andreasharsono、@charlie_tango98）

當地媒體也在推特曝光攻擊現場照片，可見被美方稱為是ISIS-K成員的車輛已燒成焦黑，旁邊地面也被炸出巨大坑洞。美軍隨後承認，有3名平民傷亡，但《紐時》在分析了影片與採訪現場目擊者後，發現事情並沒有美方所說的單純。這場空襲奪走了10條人命，其中有7名死者都是兒童。

美軍表示，他們的擊殺目標是一輛白色轎車，它曾停留在疑似為ISIS安全屋的庭院，並在開走後，一路走走停停的，十分可疑，因此美軍決定將其擊斃。然而《紐時》卻發現，這輛白色轎車的司機阿末迪實為美國慈善組織「國際營養及教育」（NEI）的工程師。

襲擊當天早上8點45分，阿末迪聽從其上司的指示，前往上司的家中替對方取筆電後，便載著同事一同前往NEI位於阿富汗的辦公室上班。他在中午左右到喀布爾市中心去派發食物給附近的難民，並在警局取水後，於下午2點再次回到辦公室。下午3點38分，阿末迪結束一天的工作，載著同事一同下班。

就在此時，無人機觀察到阿末迪和另外3名同事將一個沉甸甸的包裹拿上車，懷疑包裹內可能是炸藥，於是決定在阿末迪抵達家中時將其擊殺。阿末迪與其堂弟納賽爾（Naser）當場死亡，而阿末迪和其堂兄羅麥爾（Romal）的6個年齡介於2至20歲的孩子也被炸死。人們還在現場找到了2名同步被炸死的3歲小女孩，瑪麗卡（Malika）和索瑪雅（Somaya）。

阿末迪的同事為其申冤表示，他們當天拿上車的只是上班用的普通筆電，而且6名被炸死的兒童也不可能是ISIS成員。阿末迪的家人也指出，阿末迪已申請了移民美國的手續，堂弟納賽爾還曾經是美軍的承包商，他們不可能想要襲擊美國人，「他們都是無辜的，你說他是ISIS，但他們實際上正為美國人工作」。

►現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞
►美出動「忍者飛彈」報復ISIS-K！至今只用過6次　射6利刃撕裂目標

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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