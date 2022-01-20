　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

崑大公布台南市施政滿意度70.4％　黃偉哲連任支持度達7成

▲崑山科技大學量化研究中心，公布台南市施政滿意度等相關民調數據，黃偉哲市長個人的施政表現有75％市民滿意，「連任支持度」更達到7成，顯示黃偉哲及市府團隊深受市民肯定及支持。（圖／記者林悅翻攝）

▲崑山科技大學量化研究中心，公布台南市施政滿意度等相關民調數據，黃偉哲市長個人的施政表現有75％市民滿意，「連任支持度」更達到7成，顯示黃偉哲及市府團隊深受市民肯定及支持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學針對地方政府施政績效表現進行新一波民調，20日公布台南市施政滿意度等相關民調數據，其中對於「市府團隊的施政滿意度」有70.4％受訪者表達滿意，針對「黃偉哲市長個人的施政表現」亦有75％市民滿意，「連任支持度」更達到7成，從相關數字分析黃偉哲市長及其市府團隊深受市民肯定及支持。

此次民調由崑大公共關係暨廣告系量化研究中心負責，該中心於2021年8月公布「市府防疫滿意度」調查引起關注，此次民調則在2022年 1月13日至16日共4天進行訪問。計畫主持人崑大公廣系教授莊岳峰指出，去年受疫情影響，多數地方政府活動都被迫暫停，因此市民評斷市府施政績效的重要指標，都聚焦在硬體建設及前瞻市政規劃內容。

根據民調數字顯示，有7成市民支持黃偉哲連任市長，民進黨受訪者的支持度高達90.7％，其次為國民黨受訪者64.9％，與台灣基進黨受訪者62.2％；若就年齡交叉分析，20至29歲受訪者對黃偉哲連任支持達76％為最高的世代，其次則為60至69歲，以及40至49歲市民，支持度分別為75.9％及74.4％。

▲台南市長黃偉哲認為化合物半導體是台灣科技產業升級關鍵領域，指示市府相關單位與工研院合作在台南啟動以電動車應用與化合物半導體為核心的產業生態系發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研究團隊發現，台南大新營地區居民對於「市府團隊」及「市長個人」的滿意度，分別為78.2％及89.9％，遠高於整體市民滿意度，可見近年大新營地區除各項道路水利建設，另在月津港水岸整建、長勝地區市地重劃、鐵道地景公園、岸內糖廠影視基地等指標建設，當地居民都給予高滿意度回饋，黃偉哲市長帶領的市府團隊積極突破溪南、溪北發展的用心受到市民肯定。

另外，新豐地區對於「市府團隊」及「市長個人」滿意度是第二高的區域，達76.5％及77.8％，研究團隊分析，近年台南在南科、沙崙雙引擎帶動，國際大廠總投資額已逾1.35兆，是南台灣科技廊道樞紐，更活絡鄰近區域生活機能，而大台南會展中心、沙崙K-12雙語學校，及即將於2月開幕的三井Outlet，都將豐富該區的新經濟實力，黃偉哲市長就職3年來對於城鄉均衡發展的努力成果，也在該區民調展現。

據了解，該次調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1020份；抽樣誤差在95％，信心水準下約正負2.99 百分點。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
獨／父檢舉17歲兒呼麻　源頭竟是「蕾菈」合夥人
全聯標價卡「FXXXX」藏玄機！網喊：看不懂超虧　業者曝真相
快訊／政院拍板「教召5次有獎金」！　 企業給公假照發薪資
10男發動監獄暴動！　「集體性侵」38女
鳳梨偷吃4寶媽！才送鑽戒「或許定下來」　粉絲湧IG抱不平
快訊／3縣市「大雨特報」！　東北風挾雨彈狂炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

崑大公布台南市施政滿意度70.4％　黃偉哲連任支持度達7成

南消五大隊結合義消防火宣導 　直播互動教學送合格標章電器

歲末年終關懷獨老　台電台南區處偕華山、創世送年菜紅包賀年

終結70公尺「摸乳巷」！佔用40年　釘子戶點頭讓出土地　

119消防節　南消辦挽袖捐熱血

快訊／國道三號沙鹿段「轎車翻覆邊坡」！4傷1命危　警消急搶救

南消七大隊推廣防火防災意識　「火神護祐、平安祈福2」點燈儀式登場

快訊／高雄鳳山「大貨車翻覆」！車輛側躺路中央　油漬滲滿地

驚艷！油菜田浮現「生命之花」　小農鋤地作畫有如神奇麥田圈

暨南大學餐廳才傳58學生腹瀉　又現小強遭譏「期末考幫補蛋白質」

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

崑大公布台南市施政滿意度70.4％　黃偉哲連任支持度達7成

南消五大隊結合義消防火宣導 　直播互動教學送合格標章電器

歲末年終關懷獨老　台電台南區處偕華山、創世送年菜紅包賀年

終結70公尺「摸乳巷」！佔用40年　釘子戶點頭讓出土地　

119消防節　南消辦挽袖捐熱血

快訊／國道三號沙鹿段「轎車翻覆邊坡」！4傷1命危　警消急搶救

南消七大隊推廣防火防災意識　「火神護祐、平安祈福2」點燈儀式登場

快訊／高雄鳳山「大貨車翻覆」！車輛側躺路中央　油漬滲滿地

驚艷！油菜田浮現「生命之花」　小農鋤地作畫有如神奇麥田圈

暨南大學餐廳才傳58學生腹瀉　又現小強遭譏「期末考幫補蛋白質」

唐吉訶德二店今開幕「秒進場」　首位民眾凌晨4點到：「覺得孤單」

破獲入室竊貓狗攔截劫匪集團　239隻犬貓塞雞籠驚嚇哭嚎

獨／父檢舉17歲兒呼麻　毒品來自網紅「蕾菈」餐廳合夥人

屏東新景點！「洋蔥大福樂園」晚上會發光　還能拜土地公、走高空步道

「陳時中選新北或桃園適合」　王世堅：林佳龍有意願選台北

苗栗坤輿掩埋場爭議延燒　時代力量爆：國營事業淪黑金掩埋場幫兇

大滿貫雙冠女將澳網爆冷出局　科內特睽違4年再闖32強

Omicron「重複感染風險」是Delta的16倍　英國最新數據曝光

台鐵與「26名太魯閣案罹難者家屬」共同提告　求償李義祥等人4億元

小港建地晚1年買、1坪貴13萬　房價飆升元凶！9年共漲1.43倍

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

終結「摸乳巷」佔用40年　釘子戶點頭讓土地　

消防節南消辦挽袖捐熱血

「火神護祐、平安祈福2」點燈儀式登場

鋤地作畫「生命之花」　小農靈感來自女兒的國中作業

西螺福興宮發「美金紅包」　現場排隊送完為止

台電台南區處創世送年菜紅包賀年

崑大公布黃偉哲連任支持度達7成

南消五大隊結合義消防火宣導

力阻桃機疫情　環保稽查人員清消4百處確診足跡

精神不濟撞斷路電桿車頭全凹陷　司機及路過女子受傷送醫

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

首長年輕化　桃園市3局長宣誓就職

1歲童獨留家跌破頭　粗心媽慘了

更多熱門

相關新聞

黃偉哲是「抓耙仔」？　林靜儀：國民黨不要置身事外

黃偉哲是「抓耙仔」？　林靜儀：國民黨不要置身事外

政壇「抓耙仔」線民風波持續延燒，台南市長黃偉哲遭爆料去年曾被促轉會約談，釐清當年情治單位監控狀況，黃偉哲19日透過臉書發長文明志，否認做過線民，也不曾配合威權特務作為，強調從來沒有出賣過同志。對此，民進黨立委林靜儀20日上午說，大家應該反問「倒底是誰讓人民互相監控？」呼籲國民黨不要對轉型正義置身事外，應該誠實面對這件事。

台電台南區處創世送年菜紅包賀年

台電台南區處創世送年菜紅包賀年

台南飯店「嬰兒床板」突墜落！她深夜聽女兒爆哭嚇傻

台南飯店「嬰兒床板」突墜落！她深夜聽女兒爆哭嚇傻

休息站霸主台南蓋轉運站　2024完工！周圍新案上看5字頭

休息站霸主台南蓋轉運站　2024完工！周圍新案上看5字頭

台南平實轉運站成功招商簽署委外

台南平實轉運站成功招商簽署委外

關鍵字：

崑大公布台南黃偉哲連任

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

2關鍵有望清零　醫：說會大爆發的人！哥準備打臉你們

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面