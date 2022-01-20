崑大公布台南市施政滿意度70.4％　黃偉哲連任支持度達7成

▲崑山科技大學量化研究中心，公布台南市施政滿意度等相關民調數據，黃偉哲市長個人的施政表現有75％市民滿意，「連任支持度」更達到7成，顯示黃偉哲及市府團隊深受市民肯定及支持。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學針對地方政府施政績效表現進行新一波民調，20日公布台南市施政滿意度等相關民調數據，其中對於「市府團隊的施政滿意度」有70.4％受訪者表達滿意，針對「黃偉哲市長個人的施政表現」亦有75％市民滿意，「連任支持度」更達到7成，從相關數字分析黃偉哲市長及其市府團隊深受市民肯定及支持。

此次民調由崑大公共關係暨廣告系量化研究中心負責，該中心於2021年8月公布「市府防疫滿意度」調查引起關注，此次民調則在2022年 1月13日至16日共4天進行訪問。計畫主持人崑大公廣系教授莊岳峰指出，去年受疫情影響，多數地方政府活動都被迫暫停，因此市民評斷市府施政績效的重要指標，都聚焦在硬體建設及前瞻市政規劃內容。

根據民調數字顯示，有7成市民支持黃偉哲連任市長，民進黨受訪者的支持度高達90.7％，其次為國民黨受訪者64.9％，與台灣基進黨受訪者62.2％；若就年齡交叉分析，20至29歲受訪者對黃偉哲連任支持達76％為最高的世代，其次則為60至69歲，以及40至49歲市民，支持度分別為75.9％及74.4％。

研究團隊發現，台南大新營地區居民對於「市府團隊」及「市長個人」的滿意度，分別為78.2％及89.9％，遠高於整體市民滿意度，可見近年大新營地區除各項道路水利建設，另在月津港水岸整建、長勝地區市地重劃、鐵道地景公園、岸內糖廠影視基地等指標建設，當地居民都給予高滿意度回饋，黃偉哲市長帶領的市府團隊積極突破溪南、溪北發展的用心受到市民肯定。

另外，新豐地區對於「市府團隊」及「市長個人」滿意度是第二高的區域，達76.5％及77.8％，研究團隊分析，近年台南在南科、沙崙雙引擎帶動，國際大廠總投資額已逾1.35兆，是南台灣科技廊道樞紐，更活絡鄰近區域生活機能，而大台南會展中心、沙崙K-12雙語學校，及即將於2月開幕的三井Outlet，都將豐富該區的新經濟實力，黃偉哲市長就職3年來對於城鄉均衡發展的努力成果，也在該區民調展現。

據了解，該次調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1020份；抽樣誤差在95％，信心水準下約正負2.99 百分點。