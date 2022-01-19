台南平實轉運站成功招商　簽署營運移轉委外

▲台南市交通局辦理「平實轉運站新建營運移轉（BOT）案」成功招商，由南仁湖集團投資超過46億，市府舉辦3方簽約活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局辦理「平實轉運站新建營運移轉（BOT）案」成功招商，由南仁湖集團投資超過46億，19日舉辦簽約活動，在副市長戴謙見證下，交通局長王銘德、國有財產署南區分署台南辦事處主任黃耀光、南仁湖育樂公司副董事長李宗熹等三方代表完成簽約，平實轉運站將打造成「森林轉運站」，預計2024年完工。

副市長戴謙表示，平實轉運站位於中華東路、小東路口，是平實重劃區的黃金三角窗，不但鄰近大灣交流道、南紡購物中心、國賓商圈、榮總台南分院等設施，周邊的平實中央公園的公辦都更、社會住宅等都是市府重點建設，本案BOT將更加充實區域的生活和商業機能。

交通局局長王銘德表示，「平實轉運站」採BOT方式辦理，由國有財產署提供用地，市府負責招商，並由民間投資興建，創造合作三贏局面，本案投資人南仁湖集團參與商場、育樂事業、公共建設經驗豐富，將成立專案公司「平實森活股份有限公司」負責未來營運，預估投資金額達46.1億元，並預期帶來220個以上的就業機會。

交通局長王銘德指出，平實轉運站面積約1.42公頃，預計將分為兩期開發，第一期規劃興建複合轉運大樓及戶外休憩廣場，規劃15席大客車席位，也將引入百貨零售、餐飲服務、休閒娛樂及辦公室等複合型機能，預訂工期3年；第二期則配合先進運輸系統建設時程再行開發，將作為銜接藍線及綠線之空間介面並規劃相關服務空間。

交通局長王銘德強調，本案最大亮點是將打造為「森林轉運站」，因基地內有不少喬木大多數原地保留，僅就必要區域做最低限度的遷移，且一律在基地內部移植，市民將可期待一座結合景觀、生態、交通、休閒機能的優質公共建設，全案最快於2022年底開工，預定2024年完工。