快訊／防疫計程車隊733人PCR結果曝　王必勝：職場無繼續傳播現象

▲防疫計程車司機4採陽性確診，王必勝宣布車隊733人採檢結果，所幸均為陰性，顯示職場並無繼續傳播現象。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心18日宣布新增確診個案中，有一名防疫計程車司機4採確診，並曾載過確診個案。桃園市府也緊急對防疫計程車隊全員進行PCR採檢，19日篩檢733位司機，所幸目前全數陰性。

日前新增確診個案中新增1名防疫計程車司機（案18020）確診，且該名司機3採皆為陰性，直到第4次採檢時才被驗出是陽性確診，其Ct值更從31.6降低至12。桃市府緊急對該名司機進行疫調，確認該名司機曾載過確診個案，不過其詳細傳染源仍有進一步調查，當務之急是再對防疫計程車隊全員進行PCR採檢。

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桃園機場前進指揮官王必勝20日透露，19日所採檢的733位防疫計程車隊司機，目前檢驗結果均為陰性，顯示職場並無繼續傳播現象，但司機們仍須加強健康管理。

王必勝指出，由於目前確診司機曾載過確診者，2者的病毒基因定序尚未出爐，還無法確認計程車司機的感染源是否來自確診乘客，若假設司機感染的源頭為乘客，也代表須檢討機場的防疫流程，確認是否有無疏忽漏洞，目前機場落地採檢除長程航班外，也加採南亞及東南亞航班，希望能守好機場防線，不讓病毒進入社區。