防疫計程車回「我不能載客」竟遭強上　4屁孩被阻止竟圍毆司機

記者邱中岳／台北報導

台北市中山區一名防疫計程車司機18日上午到天津街的防疫旅館前待命，沒想到卻遇到4名年輕男子，喝完酒想要攔車。當時運將表示，自己是防疫計程車，不能載客，結果對方立即狠踹車門，意圖強行上車未果，竟憤而圍毆運將，直到運將趁隙拿手機要報警，4人才悻然離開現場。

警方調查，45歲許姓計程車司機，2021年投入防疫計程車行列，18日上午到中山區天津街附近的防疫旅館門口，準備接待防疫旅客，結果卻遇到4名喝完酒準備離開的年輕人。

▲防疫運將拒載4名酒客，慘被踹車門圍毆。（圖／畫面翻攝《爆料公社》）

當時4名年輕人開車門想上車，許姓運將立即告知「這是防疫計程車，不能載客」，不料其中1人開始猛踹車門，甚至對運將咆哮。許姓運將見狀，立刻下車質問對方為何踹車？怎料4人竟直接鑽進車內，想強行搭車。

許姓運將不從，開車門請4人下車，怎料遭其中3人聯手圍毆，僅剩餘1人不斷緩頰勸阻。許姓運將勉強抵抗，趁機跑進車內拿手機，準備報警，結果4人見狀立刻鳥獸散。

警方到場後調閱監視器。又在現場撿到一支遺留的手機，立刻鎖定其中一位犯嫌的身分。監視器可見，2人往長安東路方向逃逸，另外2人則是從林森北路逃逸，目前將透過畫面鎖定涉案4人，通知到案說明。

▲防疫小黃運將拒絕載4名酒客，慘被圍毆敲頭喊「三小」。（圖／畫面翻攝《爆料公社》）