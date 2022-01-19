警察來電「載你司機確診了」　他隔離滿14天崩潰！網曝1點：可離開

▲原PO搭乘防疫專車到旅館，結果隔離到14天時，得知司機確診了。（示意圖／記者黃宥寧攝）



網搜小組／劉維榛報導

近半個月本土確診累計破百例，北北桃竹疫情最為緊張。一名從國外返台的網友驚呼，在旅館隔離14天時，接獲員警來電告知，從機場搭乘的防疫專車司機確診了，要原PO進行自我觀察。聞言，原PO臉上三條線，因手機不是自己名字，根本無法查健保快易通，打給1922與衛生局也沒消息，讓他崩潰求助。

一名網友在PTT崩潰表示，昨日晚上突然接到警局電話，電話另一頭的員警告知「我到隔離旅館搭的防疫專車司機確診了」，要原PO自我觀察。

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不過原PO已在旅館隔離14天了，17日也有做PCR檢測，但至今尚未有消息，他曾嘗試打給1922專線，無奈專員回應沒權限，建議打給桃園衛生局，「結果改打過去根本沒人接，馬X浪費我半個小時。」

至於健保快易通App部分，原PO說，沒有讀卡機，加上手機門號不是自己的，因此也根本無法查PCR結果，「所以現在是怎樣，自我觀察一下，沒事等等我12點就可以出飯店了嗎？」

文章貼出後，有網友點出關鍵，如果PCR真的是陽姓，醫療專車早就將原PO載去醫院了，「你搭也是13天前的事了，另外，PCR檢測結果早就出來，你陽性的話，也早就被帶走了安心進入自我健康管理吧！記得這7天不要違規」、「要是確診，早就有人親自來接你了」、「要看確診者跟你的接觸時序，如果在可傳染期才會被匡列，沒的話就是做好自主健康管理，別到處趴趴造吧」、「我猜你還是只能先出來，然後回家隔離，問1922他們會說沒通知就是可以出來」。

▼原PO求助，隔離14天可出旅館嗎？（圖／翻攝PTT）

