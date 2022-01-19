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女公務員嚇死人！西堤用餐延誤9天通報　「無法可罰」桃檢說話了

▲桃園地檢署18日傳出有女公務員於本月9日曾去西堤牛排館用餐，延遲多日後才向主管通報，桃檢已派員進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署18日傳出有女公務員於本月9日曾去西堤牛排館用餐，延遲多日後才向主管通報，桃檢已派員進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署一名女公務員曾於本月9日前往西堤牛排館中山店用餐，但卻未被匡列成為漏網之魚，18日才向主管通報引發矚目，市府衛生局長王文彥強調，「雖無法開罰，但不希望這樣」；桃檢也回應，儘管同仁PCR採檢結果為陰性，並已居家隔離，已持續呼籲同仁謹遵防疫規定，進出公共場所務必落實實聯制，同時也須關心防疫新聞訊息，避免類似事件再度發生。

▲桃園市衛生局長王文彥在疫情記者會上指出，桃檢女公務員未及時通報，雖無法可罰，但不希望這樣。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市衛生局長王文彥在疫情記者會上指出，桃檢女公務員未及時通報，雖無法可罰，但不希望這樣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對桃園地檢署某位女公務員本月9日曾到西堤牛排館中山店用餐，事後不但未通報反而持續上班多日，18日才通報所屬主管承認自己曾到西堤用餐。桃園市衛生局長王文彥下午在疫情記者會上指出，疫情目前嚴重，所有國人都應知道相關消息，此案「雖無法開罰，但不希望這樣」。

市府新聞處也回應，桃檢人員無實聯制沒有罰則，但若疫調不實或違反自主健康管理，將可依照規定處理。

▲桃園地檢署18日傳出有女公務員於本月9日曾去西堤牛排館用餐，延遲多日後才向主管通報，桃檢派員緊急進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署18日傳出有女公務員於本月9日曾去西堤牛排館用餐，延遲多日後才向主管通報，桃檢派員緊急進行清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢署襄閱主任檢察官趙燕利指出，昨天獲悉後，已要求女公務員到社區篩檢站做PCR篩檢，回家自行隔離等待採檢結果，並通報桃園市衛生局，晚間女公務員PCR篩檢結果出爐，所幸呈現陰性，地檢署已要求同仁居家隔離至本月25日進行二採陰性才能返回上班。檢方已持續呼籲同仁遵守相關防疫規定，進出公共場所務必落實實聯制，也需關心防疫新聞，並要求人事室發布相關疫情資訊。

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