知名紙雕師持刀刺死超商店員　精神鑑定未完成延長羈押2月

▲知名紙雕師蔣嘉凱去年11月因不滿超商蔡姓店員勸說戴口罩，竟持刀朝其左胸處猛刺多刀傷重致死，事後被警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市知名藝雕師蔣嘉凱去年11月間因在超商購物時，不滿被蔡姓店員提醒要戴口罩，竟惱羞成怒持刀朝其左胸處猛刺多刀導致蔡姓店員傷重不治，蔣男事後被依殺人罪收押在桃園看守所，因羈押期已近2個月即將屆滿，桃檢最近向桃園地院聲請延長羈押，法院裁定自1月21日起延押2個月。

檢警指出，41歲的蔣嘉凱去年11月21日凌晨，在住家附近超商購物，因蔡姓店員提醒要戴口罩，蔣男質疑蔡姓店員口氣不好，惱羞成怒後三度進出超商，竟持刀向蔡姓店員左胸等處猛刺多刀，導致蔡傷重送醫急救後仍宣告不治，蔣犯案被警方循線拘捕到案，依殺人罪嫌移送桃檢偵辦，檢方複訊後依殺人罪嫌向地院聲押獲准。

▲知名紙雕師蔣嘉凱去年11月持刀刺死蔡姓超商店員致死，警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

由於蔣嘉凱遭桃園地院裁定羈押禁見，由於羈押2個月期限將屆，桃園檢方認為蔣涉殺人罪嫌疑重大，且有事實認有逃亡滅證或再犯之虞，最近向桃園地院聲請延長羈押，桃園地院裁准於1月21日起延長羈押2個月，至3月21日。

桃園地院考量，蔣男已被送精神鑑定，目前正由醫院鑑定中，羈押原因尚未消滅，仍有續押之必要，審酌其犯罪情節、社會秩序、公共利益與其本人人身自由權等，聲請人之聲請延長羈押，於法並無不合，應予准許。

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