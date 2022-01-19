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200英雄力阻桃機疫情延燒　環保稽查人員19天清消4百處確診足跡

▲桃園機場群聚感染持續延燒，市府環保局稽查人員在校園內進行清消作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場群聚感染持續延燒，市府環保局稽查人員在校園內進行清消作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場群聚感染案持續擴大，市府環保局稽查人員每天忙著清消作業，市長鄭文燦19日訪視環保局環境稽查大隊中壢區中隊，除慰勞防疫人員辛勞外也表示，桃園機場自1月初爆發群聚感染，從清潔、保全、手推車人員開始，導致後續一連串群聚案，感謝環保局稽查大隊防疫人員扛著消毒機具，不分假日平日全力投入防疫消毒作業，提供環境安全更讓市民安心。

▲桃園市長鄭文燦今天訪視環保局中壢稽查大隊人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天訪視環保局中壢稽查大隊人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長鄭文燦今日中午前往環境清潔稽查大隊中壢區中隊訪視慰勞，鄭文燦指出，新冠肺炎變異株瞬息萬變，桃園防疫消毒大隊在去年新冠肺炎發展初期，超前部屬整備成軍，每日即時公布的足跡熱點、民生人潮聚集處、市場、篩檢站、疫苗接種站等，總是能在第一時間看見防疫消毒大隊同仁消毒身影，感謝第一線稽查人員辛勞，確保環境清潔，提供市民更安全居住環境，他代表市府感謝每位防疫大隊同仁，致贈每人一盒橘子致意。

▲桃園市長鄭文燦今天訪視環保局中壢稽查大隊人員，感謝隊員們辛勞投入防疫消毒工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天訪視環保局中壢稽查大隊人員，感謝隊員們辛勞投入防疫消毒工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，第一線防疫消毒大隊同仁，長期處於高風險區域執行防疫作業，市府已為他們投保額外防疫保險，優先安排完成第三劑疫苗接種。為維持桃園市垃圾清運與環境整潔服務工作，各區清潔中隊也自17日起開始實施外勤人員責任制，將隊部垃圾車與資收車分區、分流管制，以減少群聚情形發生，落實防疫管理以保護每位同仁安全。

▲桃園市長鄭文燦今天訪視環保局中壢稽查大隊人員，致贈橘子禮盒感謝稽查人員平日辛勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天訪視環保局中壢稽查大隊人員，致贈橘子禮盒感謝稽查人員平日辛勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局長呂理德也提及，桃園防疫消毒大隊從去年的124位員額，陸續擴編至目前已有200餘位隊員，相關防疫設備也擴充至102部消毒機、36部消毒車，隊員們未曾停歇在各區執行消毒工作，統計去年度出動約2萬人次、消毒3萬1千餘場次。今年初桃機群聚案，連帶防疫勤務增倍許多，包含確診者足跡、停課校園與周邊擴大里環境消毒、疫苗接種站、疫苗採檢站等，共出動約1100人次，協助執行400個點次確診者足跡即時消毒、200個里次的擴大消毒，包含學校42校次、疫苗接種站162站次與93個採檢站次等的防疫消毒工作。

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