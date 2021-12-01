隱眼大廠晶碩光學爆商業間諜案　主管竊關鍵技術輸對岸2人收押

▲股票上市公司晶碩光學公司驚爆內部人員竊取營業機密案，桃園地檢署指揮台北市調處搜查，將前處長黃姓男子與同夥盧姓男子依違反營業秘密法向地院聲押獲准。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

股票上市公司也是隱眼大廠的晶碩光學（6491），爆出前黃姓處長去年7月設立金目公司，私下招攬陳姓與林姓工程師，將其在任職期間竊取晶碩光學相關技術由陳、林製作成模具，企圖趁今年底運往大陸成立「紅色供應鏈」，桃園地檢署指揮台北市調處於29日到黃男住處搜索，1日依營業秘密法等罪嫌將黃、陳2人向桃園地院聲押獲准，另外林、盧2人則分別諭令40萬、10萬元交保。

桃檢指出，今年10月間調查局台北市調處接獲情資指稱，股票上市公司晶碩光學公司54歲的前處長黃姓男子自公司離職後，在桃園創立金目公司，金主責由大陸投資，黃男利用其任職期間竊取公司隱形眼鏡製成之營業秘密與關鍵技術，打算將整套製程複製，並招募32歲陳姓、44歲林姓工程師將這套營業秘密於今年年底前輸往大陸。

桃園地檢署見時機成熟，上月29日指派企業犯罪專組檢察官廖榮寬指揮台北市調處兵分多路到黃男公司、住處搜索，並傳喚同夥盧姓男子、陳姓與林姓工程師到案說明，調查處人員搜出包括硬碟、營業機密等相關證據，粗估其營業秘密與晶碩光學公司損失恐達上億元。

據指出，黃男計畫將這整套技術轉運至大陸，主要係提供位於上海、廈門的兩家公司使用；桃檢複訊後，其中黃、陳2人涉嫌重大，檢察官認為有羈押必要，依違反營業秘密法將2人向桃園地院聲押獲准，另外，林、盧2人則諭令40萬元、10萬元交保。

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