桃園咊宙公司偷排強酸廢水入南崁溪　負責人等4嫌聲押獲准

▲桃園地檢署檢察官指揮環保署、環保局與保七總隊人員針對咊宙環保工程公司私設暗管偷排強酸汙水至南崁溪，16日深夜現場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局今年8月份多次利用雨水溝渠監測，發現排放水酸鹼值異常，稽查人員發現南崁溪上游的咊宙環境工程公司涉嫌私接暗管排放強酸汙水，透過環保署督察大隊確認後報請桃園地檢署指揮偵辦，本月16日深夜指揮環保署、保七總隊與環保局在咊宙公司廠區內稽查，當場拘捕咊宙黃姓負責人、蔡姓幹部、劉姓與顏姓員工等4人，經複訊後以有串證之虞，依水汙法、廢棄物清理法等罪嫌將4人向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

▲桃園地檢署檢察官指揮環保署、環保局與保七總隊人員在咊宙環保工程公司私設暗管將帶有強酸汙水排放至南崁溪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署指出，環保署北區督察大隊據報位於南崁溪上游的八德區咊宙環境工程公司，專門為印刷電路板製造廠利銘科技公司處理工業廢水，利銘公司在製程中產生含有銅、鎳等高濃度強酸廢水，屬於有害事業廢棄汙水，根據規定須透過專業處理才能排放，負責處理的咊宙公司涉嫌自2019年5月起，透過埋設暗管繞流方式，長期在深夜將利銘廢水直接往排放至南崁溪，經北區督察大隊稽查人員在下游安裝高科技監控儀器監控多時，掌握情資後報請桃檢指揮偵辦。

▲桃園環保局稽查人員在咊宙環保工程公司私設暗管排放強酸汙水至南崁溪，經過抽檢後確認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指揮包括環保署、保七總隊與市府環保局人員於本月16日晚間10時許進入廠區蒐索，當場在廠區內查獲咊宙公司在深夜時分透過私接暗管，將強酸廢水透過暗管排放強酸廢水，當場拘捕咊宙公司黃姓負責人、蔡姓幹部、劉姓及顏姓員工等4人。

檢方複訊後認為4人有串證之虞，檢察官依水汙染防治法、廢棄物清理法，黃姓負責人等4人有串證與滅證之虞，向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

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