　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園咊宙公司偷排強酸廢水入南崁溪　負責人等4嫌聲押獲准

▲桃園地檢署檢察官指揮環保署、環保局與保七總隊人員針對咊宙環保工程公司私設暗管偷排強酸汙水至南崁溪，16日深夜現場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察官指揮環保署、環保局與保七總隊人員針對咊宙環保工程公司私設暗管偷排強酸汙水至南崁溪，16日深夜現場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局今年8月份多次利用雨水溝渠監測，發現排放水酸鹼值異常，稽查人員發現南崁溪上游的咊宙環境工程公司涉嫌私接暗管排放強酸汙水，透過環保署督察大隊確認後報請桃園地檢署指揮偵辦，本月16日深夜指揮環保署、保七總隊與環保局在咊宙公司廠區內稽查，當場拘捕咊宙黃姓負責人、蔡姓幹部、劉姓與顏姓員工等4人，經複訊後以有串證之虞，依水汙法、廢棄物清理法等罪嫌將4人向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

▲桃園地檢署檢察官指揮環保署、環保局與保七總隊人員在咊宙環保工程公司私設暗管將帶有強酸汙水排放至南崁溪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署檢察官指揮環保署、環保局與保七總隊人員在咊宙環保工程公司私設暗管將帶有強酸汙水排放至南崁溪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署指出，環保署北區督察大隊據報位於南崁溪上游的八德區咊宙環境工程公司，專門為印刷電路板製造廠利銘科技公司處理工業廢水，利銘公司在製程中產生含有銅、鎳等高濃度強酸廢水，屬於有害事業廢棄汙水，根據規定須透過專業處理才能排放，負責處理的咊宙公司涉嫌自2019年5月起，透過埋設暗管繞流方式，長期在深夜將利銘廢水直接往排放至南崁溪，經北區督察大隊稽查人員在下游安裝高科技監控儀器監控多時，掌握情資後報請桃檢指揮偵辦。

▲桃園環保局稽查人員在咊宙環保工程公司私設暗管排放強酸汙水至南崁溪，經過抽檢後確認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園環保局稽查人員在咊宙環保工程公司私設暗管排放強酸汙水至南崁溪，經過抽檢後確認。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指揮包括環保署、保七總隊與市府環保局人員於本月16日晚間10時許進入廠區蒐索，當場在廠區內查獲咊宙公司在深夜時分透過私接暗管，將強酸廢水透過暗管排放強酸廢水，當場拘捕咊宙公司黃姓負責人、蔡姓幹部、劉姓及顏姓員工等4人。

檢方複訊後認為4人有串證之虞，檢察官依水汙染防治法、廢棄物清理法，黃姓負責人等4人有串證與滅證之虞，向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

【更多新聞】

►影／台61線聯結車自撞護欄車頭掉落　疑天雨濕滑釀禍駕駛僅擦傷

►影／桃園蘆竹誠聖宮建廟50年　明起一連5天舉行祈安建醮大典

►桃園男砍超商女店員再用安全帽K頭　辯「與家人吵架心情差」

ET快訊
王力宏歌詞被揪「藏頭詩告白」劉亦菲！　深情5字抓包
張惠妹遭指王力宏「電影院緋聞女友」　經紀人回應了！
女友花雕雞麵下藥一刀喀擦　男「生殖器剩1.5公分」
王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜「很大聲」彈鋼琴練指功擾
按摩師性侵OL「不想妳在誰手上？」　隔天下跪
李靚蕾佈局忍6年！　翻拍By2妹Yumi裸照「藏3貓膩」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

民宅爆炸製毒工廠現形　棄近億元毒品逃亡2嫌受傷又遭收押

真的不會抓！竹縣450移工安全過關　移民署籲安心打疫苗

他花200元夾娃娃狂失敗　結果「手一伸」3秒得手2500元公仔

女友花雕雞麵下藥喀擦一刀　生殖器剩1.5.公分斷根男現況曝

王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜「很大聲」彈鋼琴練指功擾鄰

桃園咊宙公司偷排強酸廢水入南崁溪　負責人等4嫌聲押獲准

求妻子的閨蜜「晚上留下作伴」　台中人夫1動作5萬元飛了

「你淪為我的性奴」自認小三還傳露點照　正宮見極樂對話氣炸

3年經手4億元！快遞公司兼營地下匯兌　負責人50萬元交保

百萬贓款追出4億地下匯兌　華耀董座50萬交保

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

民宅爆炸製毒工廠現形　棄近億元毒品逃亡2嫌受傷又遭收押

真的不會抓！竹縣450移工安全過關　移民署籲安心打疫苗

他花200元夾娃娃狂失敗　結果「手一伸」3秒得手2500元公仔

女友花雕雞麵下藥喀擦一刀　生殖器剩1.5.公分斷根男現況曝

王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜「很大聲」彈鋼琴練指功擾鄰

桃園咊宙公司偷排強酸廢水入南崁溪　負責人等4嫌聲押獲准

求妻子的閨蜜「晚上留下作伴」　台中人夫1動作5萬元飛了

「你淪為我的性奴」自認小三還傳露點照　正宮見極樂對話氣炸

3年經手4億元！快遞公司兼營地下匯兌　負責人50萬元交保

百萬贓款追出4億地下匯兌　華耀董座50萬交保

「台灣養豬可用瘦肉精」又流傳！　陳吉仲發怒：一定查辦到底

陸劇狼殿下、蘭陵王編劇竟是台灣記者？為新作走訪北中南找真相

開放萊豬後核食接著叩關　蘇貞昌：政府會保護國人食安

55歲「茶王」突發腦溢血病逝！　曾讓普洱茶價值「狂飆千倍」

限時5天！超商「3大咖啡飲品」買1送1爽喝　加碼第2件10元

自爆外遇邱主任「未公開內幕」！童仲彥談王力宏性成癮：我過來人

曾因一首歌點閱百萬爆紅　工地哥曝《聲林3》淘汰心聲

星宇航空翻玩機身元素　聯手JIUJIU再推超潮航空口罩

莊瑞雄：指定從來不是屏東傳統　「相信潘孟安也是如此」

唐肇廷假自由違60人名單精神惹議　各隊恐跟進聯盟應修法

路口擦撞！休旅車「空中轉一圈」　下秒轉正急煞...駕駛竟淡定下車

社會熱門新聞

南台灣「大學已婚系主任」遭控睡人妻：每周都能滿足妳

女大生「萬里飛行傘」重摔半殘失禁　教練輕生逃罪

按摩師性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天下跪

王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜彈鋼琴擾鄰

國中男籃隊當後宮　教練狂親球員摸下體

闖紅燈撞死人　野馬男送精神鑑定

台灣出現「新奪命武器」　警被攻擊恐連妨害公務都辦不成

按摩師脫褲子性侵！被逮辯「過失性交」

保母凌虐毀掉女童一生　法院判賠2654萬

「你淪為我性奴」　她自認小三下場曝

醋男不爽老婆與人曖昧　信號彈狂燒小王機車洩憤

小12歲女友花雕雞麵下藥　喀擦剩1.5.公分...斷根男現況曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

寶和會罩的　林森北酒店混劣酒宰客

更多熱門

相關新聞

溪水含重金屬　印刷電路板董座找人偷排廢水

溪水含重金屬　印刷電路板董座找人偷排廢水

行政院環保署環境督察總隊，日前發現桃園南崁有水質異常，發現竟然是1家經營印刷電路板的製造商，長期雇用環境工程公司偷排廢水，16日由警方陪同前往查緝，逮補7人到案。

科學儀器查空污

科學儀器查空污

彰化花壇棄置場狂燒6天　警疑人為縱火

彰化花壇棄置場狂燒6天　警疑人為縱火

交換禮物不要交換塑膠　減少耶誕禮盒過度包裝

交換禮物不要交換塑膠　減少耶誕禮盒過度包裝

台南市廚餘回收再利用獲環保署獎

台南市廚餘回收再利用獲環保署獎

關鍵字：

咊宙環保公司桃檢環保署保七總隊環保局強酸廢水南崁溪

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

Model S維修太貴　車主氣死直接炸毀

快訊／李靚蕾又說話了！　突點名「陳建州、范瑋琪」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面