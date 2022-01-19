快訊／半導體公司開1年就倒！疑陸資來台挖角　檢調發動大搜索

▲大陸蘇州速通半導體公司疑似未經許可來台開子公司「威通科」，卻在1年內就宣告解散。（圖／翻攝官網）

記者劉昌松／台北報導

大陸蘇州速通半導體科技公司，涉嫌未經主管機關許可，來台設立「威通科設計有限公司」，在台從事業務活動，違反《兩岸人民關係條例》相關規範，台北地檢署今天指揮調查局兵分3路，搜索並約談威通科郭姓負責人父子等3人，將進一步釐清威通科是否以招募人才為由，竊取台灣高科技營業秘密等弊端。

根據經濟部商業司資料，威通科公司設址新竹縣竹北市，2020年10月21日以資本額20萬元登記設立，營業項目包括電子零組件製造業、自動控制設備工程業、精密儀器批發業、電信器材批發業等，公司設立的同年11月11日，資本額暴增到162萬6千元，但在2021年7月又突然宣告解散。

檢調獲報，原來威通科幕後金主，疑似大陸的蘇州速通半導體公司，蘇州速通曾在2020年間發布新聞，宣布完成超過1.5億人民幣的A+輪融資，將擴大產品線布局，招募世界一流的研發團隊，加速設計推出性能領先的Wi-Fi 6 中端及路由SoC芯片。

由於《兩岸人民關係條例》規定，大陸營利事業，未經主管機關許可，不得在台投資設立公司或辦公室從事業務活動，專案人員懷疑蘇州速通利用郭姓父子直接設立威通科的方式躲避審核，檢察官19日指揮調查局新北市調處搜索3的地點，預計約談郭姓父子等3人，並釐清是否另外涉有挖角高科技人才，竊取台灣公司營業秘密等不法情事。

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