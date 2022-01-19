半套店7年海削9千萬！幹部10萬就能入股　驚人打手槍煉金術曝

▲檢警調追查北市警員陳瑞遜涉嫌包庇色情業者案，查出半套店7年營收9千萬。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警調追查台北市警員疑收賄、包庇「悅容莊」養生館違法經營色情按摩，歷經多波搜索，發現悅容莊雖堅持不收過路客，但利用績效鼓勵幹部帶客，從2014年到2021年遭查獲止，店家7年間營收9千多萬元，台北地檢署先依妨害風化起訴20名業者，正另案追查警員涉貪部分。

起訴指出，原本在林森北路酒店工作的梁閔雄兄弟等人，因為發現酒客在高價消費後，有再去按摩解酒舒壓的習慣，因此從2014年起，在酒店區巷弄內經營起「悅容莊」養生館，雖然打著養生按摩的招牌，但實際上提供幫客人打手槍的半套服務。

▲悅容莊養生館店長林世榮等20人涉妨害風化罪遭起訴。（資料照／記者劉昌松翻攝）

為了避免查緝，悅容莊不收臨時登門的過路客，只接酒店幹部介紹的續攤酒客，每名小姐坐檯1小時費2300元到2600元，其中大部分都是由小姐、幹部、經紀人拿走，悅容莊只抽4、500元，由於客源有限，悅容莊為了提高營收，想出讓酒店幹部以10萬元就能低價入股的方式，刺激酒店幹部多帶客消費，每月就能再獲得另外的分紅。

雖然悅容莊之後因業績下滑、股權轉換等問題停業，2019年又重起爐灶，繼續從事媒介色情的勾當，專案小組接獲情資，業者疑似為了免於警方臨檢查緝，行賄管區警員協助包庇，從2021年起一連發動4波搜索約談，發現悅容莊過去營收9千多萬元，雖然還要扣除水電等成本，平均年收也是破千萬。

檢察官日前依媒介性交易等罪，起訴曾參與悅容莊的梁智南、店長林世榮等20人，另外中山分局小隊長陳瑞遜涉嫌收賄包庇部分，先前已經被檢察官依貪污罪嫌命50萬元交保，現正由檢調另案偵辦中。

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