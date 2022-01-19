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社會 社會焦點 保障人權

張淑晶又被打臉了！向哥追討16萬扶養費　竟偽造父母簽名遭起訴

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）

▲正在服刑的張淑晶涉嫌偽造父母簽名跟哥哥打官司，被檢察官起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

女房東張淑晶因坑殺房客惹來不少官司，去年才因偽造文書罪遭判刑8月定讞入獄，其實她不只在外背負罵名，和自己的親哥哥也是官司不斷，還涉嫌偽造父母簽名委任，以追討代墊撫養費為由，向法院聲請對哥哥財產強制執行，結果一下就被發現造假，台北地檢署19日依偽造文書罪起訴張淑晶。

服刑中的張淑晶現在還有多件官司纏身，最嚴重的是誣告78名房客、房客親友案，二審已遭重判9年8月；另外，如果有房客反映糞管堵住，她不但不解決，還會大罵房客破壞房屋，強取費用，56名被害人也分別提告詐欺、恐嚇等罪，高院已判徒刑5年半，2案目前都上訴最高法院審理中。
代墊的稅務水電等費用。

這次張淑晶遭哥哥張振盛提告，是因為兄妹倆過去也曾有合作租屋的關係，後來因帳務問題失和，張淑晶在2020年間，持父母簽名的委任狀，代理父母向哥哥聲請強制執行，理由是要求哥哥返還代墊扶養費16萬元，哥哥名下不動產因此遭到查封後，一看就發現父母簽名遭偽造。

張淑晶否認冒簽，主張這筆錢是父母的救命錢，父親還曾親筆寫下感謝信給她，但法官調閱張淑晶父親過去的簽名文件，發現筆勢、運轉方式的確不同，認定張淑晶偽造委任狀簽名，判決撤銷強制執行，檢察官調查後，也依行使偽造私文書等罪起訴張淑晶。

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