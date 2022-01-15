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醉男偷2頂警用安全帽狂大街！嗆「我是大明星」　酒醒才知慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子14日晚間酒醉後，隨手竊取路旁2頂警用機車安全帽徒步離去，到醫院洽公員警察覺安全帽不翼而飛，在附近發現郭男手中正拿失竊警用安全帽，頭上則帶著另一頂安全帽，員警盤查時，郭男聲稱自己是好小子電影裡的大明星。員警會同支援警力合力將郭壓制帶回派出所，郭男到派出所後呼呼大睡，酒醒時辯稱忘記做過什麼，警方訊後依竊盜罪嫌將郭男移送桃檢偵辦。

▲桃園市郭姓男子14日晚間酒醉後，隨手拿了警用安全帽徒步離去，洽公員警察覺警用安全帽失竊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓男子14日晚間酒醉後，隨手拿了2頂警用安全帽徒步離去，洽公員警驚發現用安全帽失竊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，36歲的郭姓男子14日晚間6時許，騎車在桃園區經國路附近喝酒，後來徒步經過敏盛醫院附近時，發現路旁一輛警用機車上掛著2頂警用安全帽，隨手就全拿走後徒步離開。

▲桃園市郭姓男子14日晚間酒醉，隨手竊取警用安全帽，員警察覺發現郭男手中拿著警用安全帽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓男子14日晚間酒醉，隨手竊取2頂警用安全帽，員警察覺發現郭男手中拿著警用安全帽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

當時前往洽公的埔子派出所員警結束勤務，準備騎車返回派出所，赫見掛在機車上的警用安全帽竟然不翼而飛，詢問醫院保全人員時得知，郭姓男子隨手拿走安全帽離去，員警四處尋找發現郭男手中正提著警用安全帽，頭上還帶著一頂，上前盤查時，郭男竟回答「帽子上面沒寫名字」，怪員警帽子沒放好，還嘲諷員警又不是張雨生，聲稱自己是電影好小子裡的顏姓大明星，怎會偷東西，說話顛三倒四，且拒絕配合員警盤查即要離去。

▲桃園市郭姓男子14日晚間酒醉竊取警用安全帽，在派出所時倒地呼呼大睡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市郭姓男子14日晚間酒醉竊取警用安全帽，在派出所時倒地呼呼大睡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警呼叫線上警力支援，以優勢警力將郭男制伏，帶回派出所偵訊，未料郭男在派出所時因酒醉倒在地上呼呼大睡，員警等其酒醒時詢問，郭男則辯稱「完全不記得發生了何事」，警方訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

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