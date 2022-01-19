年貨大街扒手來了！他專心偷夾皮包　「不知被盯」下秒慘被壓制

記者邱中岳／台北報導

2022年台北年貨大街，在15日正式起跑，北市刑大也投入警力在各大賣場，有警員在巡邏時發現1名慣竊，尾隨後果真發現男子在動手行竊，趁女子不注意趁機將女子錢包偷走，警方見狀立刻上前圍捕，並搜出剛得手的皮夾以及1千元現金。

警方調查，57歲的王姓男子，被警方查獲曾犯下多起竊盜案，，在16日下午3時許，跑到台北年貨大街伺機尋找目標，被附近巡邏的便衣警察發現，警員不動聲色尾隨其後，發現王姓男子尾隨1名正選購糖果的陳姓婦人。

▲警方在年貨大街巡邏，發現王姓慣竊得手後上前壓制當場逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後趁陳姓婦人不注意，利用夾子偷取包包內的皮夾，警方等王嫌得手後上前逮人，最後在王的身上找出王姓婦人的皮夾，裡面除了身分證件之外，還有1千元現金，訊後依照竊盜罪嫌將人移送法辦。

警方指出，民眾採購物品時，應提高警覺，隨時留意隨身財物安全，並注意週遭可疑人物，做好自身防竊，使竊賊無機可乘，另外，也在15日下午5時許，於大同區圓山轉運站發現林姓竊盜慣竊，最後清查為通緝犯，立刻將人逮捕歸案。

▲警方另外在大同區圓山轉運站，發現林姓慣竊遭通緝，發現目標出現後立刻上前逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，未來將熟記累犯之特徵、長相及刑案資料，做到「見人知名，見名知人，知其背景紀錄」，進而使列管慣竊不敢在北市犯罪。

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