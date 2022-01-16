轉運站偷學生高級安全帽　跳蚤市場老闆「一條鞭作業」

▲朝馬中港轉運站近來發生多起安全帽遭竊，警方逮獲何姓男子。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區統聯中港轉運站，近來發生多起民眾及學生安全帽遭竊的案件，警方調閱相關監視器畫面，鎖定1名何姓男子涉嫌重大，13日持拘票將他查緝到案，發現何疑將偷來的安全帽、機車配件，擺放在自己經營的跳蚤市場銷贓，警方當場查扣17頂安全帽、單車等贓證物，詢後依竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局表示，去年底11月、12月間，陸續接獲多起在統聯中港轉運站附近，有民眾或學生的機車配件、安全帽遭竊，透過擴大調閱監視器，發現66歲何姓男子涉嫌重大。

警方掌握何姓老翁東區經營跳蚤市場，疑透過該方式，將行竊得來的安全帽銷贓，13日上午11時45分，持台中地檢署陽股檢察官核發的拘票持前往抓人，並查扣17頂安全帽、電吉他1把、單車等贓證物，也透過腳踏車上的烙碼發還被害人。

▲警方查扣17頂安全帽、電吉他1把、單車等贓證物。（圖／民眾提供）

何男到案後否認犯行，但對於贓物如何取得、向誰購得等相關問題，均交代不清，全案詢後依竊盜罪，移送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局長蔡元戎表示，維護校園安全是全民共識，也是警方高度重視的工作，今年加強重要節日安全維護工作期間，警方更是多管齊下，除藉由專業的治安風水師、校園安全座談，讓校園降低治安死角，提升防衛能力，也透過積極偵查作為，對於在校園周遭犯罪者，絕對查緝到案嚴懲，宣誓警方全面守護校園安全的決心。