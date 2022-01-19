老婆床底偷藏「超巨大1支」人夫嚇求救　老司機解答：這支有魔力

▲老婆在床下放鏟子有何居心？非當事人。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

為了求子實在無所不用其極！一名人夫害怕地說，老婆昨晚突然煮了一桌海鮮，熱情地叫他吃下肚，不僅如此，還不知道從哪裡找來一把巨大工具放在床底下，他看了實在起雞皮疙瘩，PO文問網友「我該注意什麼？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，老婆昨晚不太對勁，先是準備了大量海鮮給他吃，後來又在床下動手腳，他猜測老婆煮海鮮是要暗示他晚上努力一點「交作業」，但這把大鏟子實在讓人匪夷所思，而且這把鏟子還是「金色」，不知道放在床底下有什麼功用？

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▲過來人說這支真的有用。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



網友紛紛笑回，「叫你吃完這一餐後好上路」、「該準備月子中心的錢」、「鬧出人命…」、「需要多多『注液』了」、「加油~勞保退休金靠你們了」、「我們家也有放一支，每天回家都好累好累，該注意綁個護腰比較妥，先不說了，我老婆在房間門口看我了」、「不知道是剛好還是他真的很有魔力，我新婚的時候朋友也送我一支，婚後第二個月馬上懷孕。」

據了解，鏟子象徵「產子」，尤其金鏟子更有「今產子」的寓意，通常會送給新婚夫妻放在床底下，祝福早日生子。過來人指出，「我家床下2把，就真的來雙胞胎」、「圓鍬朝上生男的，朝下生女的。」