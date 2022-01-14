母親住院！她想去探病關心...卻遭夫阻：當年妳也沒照顧我媽

▲女方媽媽住院，卻遭老公阻止，理由讓原PO看不下去。（示意圖／視覺中國CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

當自己的父母住院時，身為兒女的一定都想在身邊照顧陪伴。但有位網友在《爆怨2公社》表示，自己身為女方親屬，因為看不下去幫當事人叫屈，「女方媽媽生病住院，老公卻阻止她去醫院照顧」，而阻擋的理由竟是「當年妳也沒照顧我媽」。

原PO一開頭就講明，「我是女方親屬非當事人，所以我只能抱怨」，接著說道，3年前男方的媽媽因癌症住院，而男方那邊5個兄弟決定一起分擔看護費用，請看護隨身在旁照顧，並輪流準備餐點送去醫院給媽媽，而3年後的現在，女方媽媽因病住院，男方竟以「當年我媽住院妳沒去照顧」為理由，要求女方不得插手親生媽媽的照顧事宜。

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這無理行徑令原PO看不下去，「我就是要抱怨你這個吃軟飯的沒用男人」，原PO氣憤說道，「你現在住的房，開的車都是你丈母娘買的」不懂男方憑什麼要求老婆不能理自己親媽，「你自己的媽自己都沒顧，憑什麼要你老婆顧？」文末並附上一連串生氣的表情符號。

貼文一出，網友們紛紛回應，「自己的爸媽自己顧啊！我老婆顧她自己的爸媽，我顧自己的爸媽，有餘力就會幫忙啊」，「如果是說拒絕去照顧岳母，那倒是還好，各顧各的媽媽嘛，但要求女方不準照顧自己的媽媽是？？？女方當年也沒阻止你花錢請看護啊」，「當年女生又沒阻止你照顧你媽，你憑什麼阻止女生照顧他媽」，「他腦子有洞吧，要平衡時頂多不讓他去照顧，女生照顧自己媽媽很正常啊」。