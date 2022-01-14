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老公長期不回家！她泣：孩子已兩個月沒見爸　網一看搖頭：沒救

▲▼哭,傷心,難過。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲老公長期不回家，讓原PO心碎難過。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者謝欣辰／綜合報導

婚姻生活本來就需要雙方用心經營，更何況還有了孩子。有位網友在《匿名公社》表示，老公長期在外不回家，「孩子已快2個月都沒見到爸爸」，網友卻看到1關鍵搖頭，直言「原PO已沒救」。

原PO表示，老公一直都在外縣市工作，生第一、第二胎時，都有想說要搬去跟老公生活，卻被對方以「現在的租屋處生活機能比較好」為由拒絕，但也表示「假日都會回家」，希望原PO不要吵鬧，「但這幾年，我帶著孩子幾乎都是過著偽單親的生活」，原PO難過說道，孩子一個月只看得到爸爸2次，而且一回家不是整天都在睡覺，就是跟朋友出去玩，「我偶爾要他帶我們出去走走，他都嫌麻煩」。

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原PO無奈，自從去年三級警戒後，老公就算休假也都待在宿舍，本來想說為了疫情可以體諒，「但現在已經降回二級了，他還是不愛回家」，原PO心碎「甚至他去年12月底，一共休了5天也沒跟我說」，還是原PO看到老公同事的太太打卡才知道，原PO既氣憤又納悶「寧可跟同事出去玩，也不回家到底是什麼概念？」並表示孩子已經快2個月沒看到爸爸了，就連視訊他都嫌麻煩，「我們母子三人在你心裡到底算什麼？」

就算身邊的朋友都勸原PO看開點，「至少他每個月的家用都不曾少給」，但原PO認為不只孩子需要爸爸，「我也會想我老公，為什麼他可以對這個家漫不在意？」連想跟老公講清楚都只會被說控制慾太強，讓原PO不禁問道，「我只是要求他回家而已，難道錯了嗎？」

貼文一出，許多網友紛紛勸原PO，「看開一點才有心理準備」，「我覺得慢慢會磨掉妳對他的愛，愛家的老公不應該是這樣的，加油」，「妳心裡難道真的都不知道，妳老公有可能做什麼事嗎？」，「這還不夠明顯嗎？他的心已經不在這個家了」，許多人都認為原PO應該早日看清事實，但也釣出原PO回覆，「我很愛他，而且他是孩子的爸」，令網友們最後也忍不住搖頭「沒救了」。

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