醋夫自認被戴綠帽！約貨櫃屋談判開視訊　猛刺妻頸胸9刀放血亡

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區越南籍移工范姓男子，懷疑被越南妻劉女戴綠帽，相約在福德一路貨櫃屋內餐廳談判，要求妻與外遇男子斷絕關係，因此爆發口角，豈料范夫憤而持水果刀猛朝妻頸、肩及胸部刺殺9刀，導致妻子仰躺在血泊中斷氣。殺妻後，他全身醉醺醺企圖拿菜刀自刎頸部，所幸並無生命危險。范男案發後被羈押至今，士林地檢署日前偵結，依殺人罪嫌將他提起公訴。

據悉，27歲越南籍范姓男子與25歲劉姓妻子結婚5年，來台分別為2年及半年，在越南還育有1名未成年子女，2人來台後，分別在汐止洗衣廠、食品廠工作。

去年11月23日21時許，范男認為劉妻有外遇，在康寧街外發生爭執，經劉妻黃姓同事勸阻後，2人轉往福德一路的貨櫃屋內餐廳談判，范男先持餐廳內菜刀1把，睜圓了眼睛瞪視著妻子，要求劉子與外遇男子必須斷絕關係，並現場撥打行動電話與在越南的親友們視訊通話，此時范男友人為避免發生意外，乘范男不注意將菜刀取走後藏起來。

▼越南籍劉姓女子遭同鄉丈夫持水果刀狠刺9刀當場死亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

但2人仍持續為了外遇及財務等問題拉大嗓門爭吵，此時范男怒氣沖沖持餐廳內水果刀，朝妻子的頸、肩及胸部等處刺殺9刀，妻子因多處銳器傷，大量出血導致出血性休克當場死亡。

▼越南籍范姓丈夫，刺殺妻子後持菜刀回宿舍企圖自刎頸部 。（圖／記者張君豪翻攝）

見妻子在他面前斷氣，范男將手上水果刀棄置現場，離去餐廳前又取走餐廳的菜刀，帶回福德二路員工宿舍，警方獲報後抵達現場，見范男竟持菜刀自刎頸部，警上前制止，范男竟不斷大吼「我不要」，警方將他緊急送往醫院救治，他右側頸部也留下一道長10公分刀傷，經治療並無大礙。

警詢、偵查時，范男坦承犯行，黃姓證人等也出庭證明夫妻倆發生爭執，而范男的抽血檢驗報告也顯示，他酒精濃度高達118MG/DL（換算吐氣酒精濃度相當於每公升0.59毫克），檢察官依據警方扣押物品、現場監視器光碟、相驗證明等，依殺人罪起訴范姓男子。

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